Un bărbat și-a bătut soția, după care s-a urcat beat la volan și a provocat un accident. La întoarcere a dat foc casei

Inițial, bărbatul și-a bătut soția, după o ceartă aprinsă. Pentru că oricum era înfierbântat după ce consumase alcool, bărbatul a decis că ar fi o idee bună să se urce la volan și să producă un accident. Supărat pe acest rezultat, individu s-a întors înapoi la gospodăria sa și a dat foc la tot ce a putut.

Un bărbat și-a bătut soția, după care s-a urcat beat la volan și a provocat un accident

Bărbatul a fost acum arestat preventiv de către Judecătoria Constanța, fiind cercetat pentru distrugere și conducerea unui autoturism sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Totul s-a întâmplat după miezul nopții, iar soția agresorului a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

”În concret, în cauză s-a reţinut că la data de 14.05.2024, în jurul orei 00:30, în timp ce se afla în locuinţa sa din municipiul Constanţa, inculpatul H.L.F. a agresat-o fizic pe soţia lui, H.L.G. Aceasta a suferit vătămări corporale şi a fost transportată de un echipaj de ambulanţă la o unitate medicală.

Ulterior, în jurul orei 01:00, , inculpatul a condus pe drumurile publice autoturismul său şi a provocat un accident de circulaţie soldat cu pagube materiale. Apoi, în jurul orei 01:30, el s-a întors în locuinţa sa, a stropit interiorul cu un material inflamabil şi a incendiat-o”, au transmis procurorii.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Constanţa, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, arată În urmă cu o lună, un bărbat din Timiș își ucidea soția, după care dădea foc la gospodărie, la fel ca și în cazul bărbatului din Constanța. Conform , individul s-a folosit de un cuțit pentru a-și asasina consoarta.

Un bărbat din Timiș și-a dat foc la casă după ce și-a ucis soția

, bărbatul a dat foc la casă, astfel că cei șase copii ai familiei au sărit pe geam pentru a se salva. Nu aceeași soartă a avut-o agresorul, care a ars de viu și a fost găsit carbonizat de pompieri. Tragedia a avut loc în Moșnița Veche, o localitate la 15 kilometri de Timișoara.

Vecinii spun că femeia a fost înjunghiată în gât, însă a reușit să iasă la poartă și să strige după ajutor. ”Noi când am ieșit afară cu soțul meu, am auzit alarma, gălăgie, plânsete că numai ce am ajuns din oraș.

Când am ajuns aici, era tăiată, la poartă la mine. O intrat la mine, a stat acolo, săraca și am sunat la salvare. S-au certat, nu știu. Certuri în familie. A dat foc și a fugit”, a povestit o vecină, potrivit Știrile PRO TV.

Se pare că cei doi soți erau săraci și se certau destul de des, mai ales că bărbatul era șomer. ”Am înțeles că e acolo jos, mort. Sâmbătă a mai fost mașina, a mai fost aici într-adevăr. Dar nu știu de ce nu l-au luat atunci pe el. Loc stabil nu avea, soția nu lucru și cu atât mai mult cu atâția copii, va seama că nu ai cu ce trăi”, a explicat o altă cunoștință a familiei.