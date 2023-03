Un bărbat și-a infectat iubita cu HIV. Știa că este bolnav, însă i-a ascuns partenerei acest lucru

Un bărbat și-a infectat iubita cu HIV. Bărbatul din Italia știa că are această boală însă nu s-a gândit niciodată că ar fi cazul să îi spună și iubitei sale. Acum, femeia a aflat întâmplător că acesta era infectat cu HIV, boală pe care i-a transmis-o.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani din Cremona, Italia, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru vătămare corporală gravă, după ce și-a infectat partenera cu HIV. Mai mult, bărbatul va plăti o amendă de 100.000 de euro pentru fapta sa, potrivit .

Femeia a deschis însă un alt proces, în civil, unde va cere și mai mulți bani drept daună. Bărbatul infectat cu HIV nu a urmat tratamentul și nu și-a luat medicamentele prescrise de multă vreme, astfel că virusul s-a transmis mult mai ușor. Femeia care a fost infectată și care-i era iubită nu a bănuit nicio secundă ce va urma.

Femeia a aflat întâmplător că bărbatul pe care-l cunoștea de peste un an de zile are HIV. Femeia în vârstă de 50 de ani a declarat pentru La Repubblica: ” Dar durerea este mare, viața mea a fost distrusă. Și nici condamnarea la opt ani, nici avansul de 100.000 de euro nu îmi pot reda sănătatea pe care el mi-a luat-o”.

Relația dintre cei doi a început în 2016, iar bărbatul știa că are HIV din 2010. I-a ascuns starea sa de sănătate iubitei, a renunțat la tratament și a infectat-o, inevitabil. ”Am aflat din întâmplare. Și dacă nu s-ar fi întâmplat așa, probabil că nu aș fi aflat vreodată.

Era 20 februarie 2020, ziua în care a început pandemia de Covid-19 în Lombardia: el suferise un accident de mașină și mă sunase să-l ajut. L-am întâlnit și am așteptat împreună ambulanța, apoi am mers împreună la urgențe. După ce a făcut triajul pentru internare, mi-a dat niște hârtii medicale în mână. Acolo am citit că pacientul tocmai declarase că iar viața mea s-a schimbat pentru totdeauna”, a povestit femeia, încă șocată.

Bărbatul a negat înainte întreaga situație, după care s-a justificat și i-a spus că a mințit-o de teamă că nu ar dori să rămână cu el dacă e bolnav. ”Am început să plâng și n-am mai putut să mă opresc: personalul de la urgențe m-a întrebat ce s-a întâmplat și, când le-am explicat situația, mi-au programat analizele pentru ziua următoare. Am plecat acasă la 3 dimineața și la 7 eram din nou la spital pentru recoltare”, a completat femeia.

”În caz de pozitivitate la testul pentru HIV, protocolul prevede ca analiza să se facă o a doua oară pentru confirmare. Prima mea analiză era pozitivă, dar a trebuit să aștept luni de zile pentru cea de confirmare, deoarece din cauza pandemiei totul se închisese. La sfârșitul lunii aprilie 2020, după lockdown, am mers să-mi refac analiza, prima și a doua oară, și în ambele cazuri am primit rezultat pozitiv”, a completat Maria.

A încercat să uite de această dramă lucrând mereu, după care s-a calmat și a apelat la avocatul Alessandro Vezzoni pentru a depune plângere împotriva fostului său partener. ”Nu mă face fericită să știu că va merge la închisoare: cu toate acestea, nu îl urăsc. Dar este corect să plătească, mi-a distrus viața: astăzi merg pe stradă și mă simt rău, mi-e frică să mă împrietenesc cu cineva și să-l pot infecta. Până acum, am avut curajul să spun doar câtorva persoane”, a mărturisit femeia infectată.

După ce a aflat că e infectată cu HIV, Maria se testează la fiecare șase luni și este sub tratament. Fizic se simte momentan bine, însă emoțional se consideră devastată. În concluzie, Maria le cere tuturor persoanelor care trec prin situații similare să depună plângere pentru a-i pedepsi pe acei oameni care ascund adevărul despre starea lor de sănătate.