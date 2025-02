Un bărbat și-a înjunghiat fratele după prea multe pahare de alcool. În ce stare este victima

Atacatorul, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut după ce și-a lovit fratele cu un cuțit, în zona claviculei. Victima a fost transportată de urgență la spital și este acum în afara oricărui pericol. Atacatorul va fi acum prezentat în fața judecătorului care trebuie să decidă dacă va fi arestat preventiv 30 de zile.

Un bărbat și-a înjunghiat fratele după prea multe pahare de alcool

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj anunță că Secția nr. 4 de Poliție Rurală Coșoveni a primit o sesizare din partea unei femei din comuna Bratovoești. Aceasta a anunțat că un bărbat de 47 de ani din comună a fost agresat fizic de fratele său în vârstă de 41 de ani.

Polițiștii au constata . ”Din cercetările efectuate s-a stabilit că pe fondul unui conflict spontan, generat de consumul de băuturi alcoolice, bărbatul ar fi fost lovit de fratele său cu un obiect tăietor-întepător în zona subclaviculară.

Având în vedere concluziile medico-legale, obiectul vulnerant folosit şi zonele anatomice vizate, precum şi probatoriul administrat în cauză, procurorul de caz a dispus reţinerea bărbatului, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor asupra unui membru de familie”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

, un alt bărbat era arestat pentru tentativă de omor, după ce și-a înjunghiat fratele mai mare cu un cuțit. Familia spune că individul a venit hotărât să își facă dreptate, pus pe ceartă, după ce a consumat prea mult alcool la barul din sat.

Un bărbat din Neamț și-a înjunghiat fratele, tot la beție

S-a întâmplat în comuna Borlești, acolo unde locuia mama sa alături de cei trei fii, printre care agresorul. De altfel aceasta e cea care a sunat la 112 după ce și-a văzut fiii cum se bat. Femeia spune că bărbatul și-a atacat fratele din senin, fără să spună ce-l deranjează.

”Deodată l-a apucat şi a dat în ăsta, care e la spital. Ăsta a zis băi, da ce ai cu mine. Îi dădea fără niciun motiv”, a povestit Doiniţa Purcariu, mama victimei. În ajutor le-a sărit al treilea fiu sau frate, care prin apropiere.

”Mama a strigat la mine de vreo două ori, vino, că-l omoară. Când am văzut că a dat cu cuţitul, nu am ştiut ce se întâmplă. M-am încuiat la mine în cameră şi am sunat la 112”, a declarat Gabriel Purcariu, fratele victimei. Victima a fost imediat transportată la spital și operată, iar acum este în stare stabilă. Între timp, fratele său a fost arestat pentru tentativă de omor.