Un bărbat și un copil, găsiți inconștienți lângă o piscină gonflabilă, în județul Sibiu. Au intervenit două elicoptere SMURD

Andreea Stanaringa
07.08.2025 | 16:55
Un barbat si un copil gasiti inconstienti langa o piscina gonflabila in judetul Sibiu Au intervenit doua elicoptere SMURD
Medicii intervin după ce un bărbat și un copil au fost găsiți în stare inconștientă în Sibiu. Sursa foto: ISU, Ora de Sibiu/Colaj Fanatik

Un incident grav s-a petrecut joi, 7 august, în județul Sibiu. Un bărbat și un copil au fost găsiți inconștienți lângă o piscină gonflabilă. Mai multe echipaje medicale au fost trimise la fața locului.

Echipajele intervin pentru a salva un bărbat și un copil, găsiți inconștienți într-o piscină gonflabilă

Incidentul s-a petrecut în localitatea Cârța, acolo unde echipajele au intervenit pentru a acorda îngrijiri medicale în cazul bărbatului și copilului găsiți în stare de inconștiență.

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, și copilul, de 9 ani, se aflau în stop cardio-respirator în momentul în care au sosit echipajele de intervenție.

“La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic o autospecială de primă intervenție și una de stingere, precum și două ambulanțe SAJ.

De asemenea, intervin și elicopterele SMURD Brașov și Tg. Mureș. Este vorba de un adult și un minor, se aplică manevre de resuscitare”, au fost primele informații transmise de ISU Sibiu.

Cum s-a petrecut incidentul

Potrivit primelor informații, cei doi s-ar fi curentat în momentul în care au ieșit dintr-o piscină gonflabilă. Echipajele medicale au început imediat aplicarea manevrelor de resuscitare.

“În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viața”, au mai precizat cei de la ISU Sibiu.

Bărbatul și copilul au cetățenie germană, potrivit Ora de Sibiu“Din primele cercetări efectuate de către polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 43 de ani și un minor de 9 ani, cetățeni străini, s-ar fi aflat lângă o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
