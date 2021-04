Un bătrân a câștigat la loto după ce și-a uitat ochelarii acasă. A bifat alte numere și a dat lovitura

Un bătrân din Marea Britanie a fost lovit de un noroc incredibil. Acesta a câștigat la loto după ce și-a uitat ochelarii acasă și a bifat alte numere decât cele dorite inițial.

În vârstă de 80 de ani, Denis Fawsitt era de regulă un bătrânel extrem de superstițios, care juca mereu numere cu o însemnătate emoțională importantă.

De această dată, destinul a făcut să nu mai joace astfel de numere. Ajuns la locația unde se depun biletele la loterie, acesta a constatat că și-a uitat acasă ochelarii. Nu a avut încotro și a ales alte numere care, în final, s-au dovedit a fi câștigătoare.

”Mi-am dat seama că mi-am uitat ochelarii și am încercat să-mi aleg numerele pe care le joc de obicei, dar pur și simplu nu am putut”, a declarat Denis Fawsitt, potrivit Metro.UK.

Ghinionul inițial din acea zi avea să se transforme într-un noroc imens pentru bătrân. El a câștigat 116.124 de lire sterline la loteria din Regat.

Încă din acea zi ciudată, în care a ajuns la agenție fără ochelari și a ales alte numere, Denis spune că a simțit că va fi lovit de șansă.

”După ce s-a întâmplat în agenție, am avut senzația că urma să câștigăm. I-am spus lui Ann (n.r. soția), în seara aceea, că am simțit faptul că vom câștiga”, a afirmat acesta.

Norocosul câștigător povestește cum a aflat de marea lovitură. A doua zi după extragerea de la EuroMillions, acesta i-a cerut unui angajat de la un chioșc de ziare să-i verifice biletul. Șocul a fost unul imens când acesta i-a spus să sune de urgență să confirme biletul.

Inițial, bătrânelului nu i-a venit să creadă. A merg grăbit acasă și și-a sunat fiica, Sally, spunându-i să vină și să verifice biletul pentru el.

”Când am sunat-o pe Sally, ea a crezut că vorbesc prostii, mai ales că i-am spus că mi-am uitat ochelarii în ziua când am ales numerele. Dar am avut dreptate, câștigasem.

Sally s-a dus la serviciu și i-a explicat șefului ei că trebuia să revină pentru o urgență de familie la 9 dimineața. S-a întors așa cum era planificat, a sunat la loteria națională și am intrat cu toții în șoc la aflarea veștii că am câștigat marele premiu”, mai povestește norocosul britanic.

Ce va face cu banii bătrânelul Denis

Denis mai spune că a sărbătorit momentul alături de soția sa, Ann, în vârstă de 75 de ani. Acum, cei doi plănuiesc să investească o parte din banii câștigați la loterie în casă şi grădină. Bătrânii, care au două fiice și trei nepoți, nu-şi vor neglija familia

”Ne putem răsfăța cu câteva lucruri drăguțe, dar, cel mai important, putem oferi o mulțime familiei”, a afirmat Ann, soția lui Denis.