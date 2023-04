Un bătrân de 109 ani a găsit secretul longevității. ”În fiecare zi, se ducea acolo”

La 109 ani, Vincent Dransfield încă se deplasează în fiecare zi cu mașina sa prin oraș, făcând comisioane și cumpărături. El trăiește independent în propria casă din Little Falls, New Jersey, unde locuiește din 1945.

Un bătrân de 109 ani a găsit secretul longevității

Bărbatul nu are nevoie de ajutor pentru a se deplasa între , dormitorul său de la etaj și subsolul unde își spală rufele, spune familia sa. “Am fost foarte, foarte, foarte, foarte norocos în timpul vieții mele. Mă simt perfect”, a declarat Vincent Dransfield pentru .

“Nu are dureri de spate. Nu are durerile zilnice pe care eu, la 48 de ani, le am. Nu are dureri de cap, nimic de genul ăsta. Este o nebunie”, spune Erica Lista, nepoata lui Dransfield. “Sunt terapeut ocupațional, așa că știu multe despre activitățile vieții de zi cu zi, iar el nu are nevoie de ajutor pentru nimic din toate acestea.”

Născut la 28 martie 1914, Dransfield nu se bucură doar de o longevitate incredibilă, ci și de o longevitate sănătoasă, cu o minte și un corp în formă. El spune că nu a avut niciodată boli majore, cum ar fi cancerul sau bolile de inimă. Dransfield a fost pur și simplu mereu sănătos, adaugă Lista.

El are un copil, trei nepoți și șapte strănepoți. Soția sa de 54 de ani a murit în 1992. Mulți dintre membrii familiei sale s-au adunat recent la el acasă pentru a-i sărbători cea de-a 109-a aniversare cu pizza și tort de morcovi, preferatul său.

Opt decenii ca pompier voluntar

Dransfield a petrecut mai mult de 80 de ani servind ca membru al voluntari și a fost șef pentru o perioadă de timp. Când este întrebat ce i-a adus fericirea și ce l-a făcut să meargă mai departe în viață, el răspunde rapid: “Departamentul de pompieri. … Am întâlnit atât de mulți prieteni”.

Lista spune că bunicul ei a continuat să fie un obișnuit al remizei de pompieri pe măsură ce a îmbătrânit și a făcut parte din “clubul de la 3 la 5”. “După ce bunica mea a murit, asta este ceea ce l-a făcut cu adevărat să continue. În fiecare zi, se ducea la casa de pompieri de la 3 la 5, iar toți bătrânii stăteau acolo și își petreceau timpul împreună. Era ca și cum ar fi fost familia lui”, notează ea.

În ceea ce privește viața profesională a lui Dransfield, acesta a lucrat timp de 60 de ani – cea mai mare parte din această perioadă ca manager de piese auto – înainte de a se pensiona aproape de vârsta de 80 de ani: “Încă mai voiam să lucrez, dar soția mea mi-a spus că este timpul să renunți”, își amintește el.

Laptele și optimismul, secretele longevității

Dransfield a abandonat școala după clasa a 8-a și s-a angajat la 15 ani la o fermă de produse lactate pentru a-și ajuta familia să se întrețină. A livrat lapte timp de cinci ani și a băut cât a vrut, lucru căruia îi atribuie sănătatea de fier.

“Beam lapte și mâncam bine pentru că lucram la o fermă. Și deseori mă gândesc în urmă și mă gândesc că mi-au dat un start bun în viață și pentru oasele din corpul meu”, spune Dransfield.

Laptele încă joacă un rol în viața sa: Dransfiels atribuie longevitatea sa consumului de Ovaltine – un supliment nutritiv și aromatizant al laptelui – în fiecare zi după micul dejun.

Dransfield se consideră un optimist. De asemenea, are un simț al umorului deosebit și îi place să știe numele tuturor din oraș, spune nepoata sa. “Întotdeauna a avut o atitudine atât de pozitivă și optimistă, chiar și atunci când bunica mea a murit. A trăit pentru ea, dar era hotărât să continue să trăiască”, notează Lista.

“Eu rămân pozitiv. Niciodată nu mă gândesc altfel când ceva nu este în regulă”, spune Dransfield. “Mă simt bine și sper ca bunul Dumnezeu să mă țină așa.”