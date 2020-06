Un bătrân din SUA a fost împins de polițiști, iar acum se află în stare critică la spital. Video

Doi polițiști din Buffalo, New York, au fost suspendați din funcție după ce au fost surprinși în momentul în care îmbrâncesc un bătrân care, mai apoi, dă cu capul de asfalt.

Clipul cu bâtrănul lovit a devenit viral, toți oamenii criticând modul în care polițiștii au gestionat situația.

New Tonight: Disturbing video from @WBFO in Buffalo, NY shows an elderly man walk up to police in riot gear. An officer shoves the man…he falls backwards, hits his head…starts bleeding immediately…motionless.

Why did this happen @BPDAlerts ?

— David Begnaud (@DavidBegnaud) June 5, 2020