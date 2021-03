Un bătrân, internat cu COVID-19, s-a sinucis în spital! Fiul, acuze dure: “Medicul mi-a zis că ținem linia ocupată şi mi-a închis!”

Un bătrân, în vârstă de 71 de ani, pozitiv COVID-19, s-a sinucis în spitalul din Călărași! A fost găsit la primele ore ale dimineții de 7 martie, în unitatea medicală în care era internat, cu un cuțit adânc înfipt în abdomen. Coșmarul familiei Tilișcan a început însă de pe 26 februarie atunci când vârstnicul și-a sunat unul dintre copii, pe Gheorghe Tilișcan, angajat la Poliția Municipiului Oltenița, Biroul Investigații Criminale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta s-a plâns că îi este rău și că nu poate să respire. În cele din urmă s-a luat decizia ca o ambulanță să fie chemată la casa părintelui. Medicii l-au consultat și l-au condus la spital.

Bătrânul a fost internat pe secția medicală a Spitalului Județean de Urgență și i s-a făcut un test rapid anticoronavirus în jurul prânzului. Rezultatul acestuia a fost negativ.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un bătrân, infectat cu coronavirus, s-a sinucis în spitalul din Călărași!

Pe seară, bătrânul a făcut și un test PCR, test care avea să iasă pozitiv. „Am discutat imediat cu el prin telefon, i-am transmis să stea liniștit, că se tratează, l-am încurajat”, a zis Gheorghe Tilișcan pentru FANATIK.

„Noi am ținut legătura non stop cu el, noi suntem patru frați, toți am vorbit cu el de nenumărate ori pe zi. Totul a fost ok pe timp de weekend, de luni, de pe 1 martie, m-a sunat el și mi-a zis că se aruncă pe geam. Când am auzit așa ceva m-am gândit că a căzut într-o depresie.

ADVERTISEMENT

Am sunat imediat medicul, am sunat asistentele. Vedeți că se gândește la sinucidere, vorbește despre sinucidere, ne spune că se aruncă pe geam. Ne-au zis să stăm liniștiți că nu are cum să facă așa ceva pentru că geamurile sunt prevăzute cu gratii la spital”, și-a continuat povestea bărbatul.

Rudele, acuze dure la adresa medicilor de la Călărași

Polițistul spune că începând din acel moment până în data sinuciderii, 7 martie, tatăl său i-a transmis același lucru. Că vrea să se omoare, că nu mai suportă, că îl ard plămânii. „Pe 6 martie, în jurul orei 16.00, m-a sunat el și m-a întrebat ce face cu depresia? Am sunat înapoi la spital.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeți că îmi spune despre depresie. Mi se răspunde că ele îi lasă două picături într-o lingură pe noptieră și că dispar, deci le ia. Doamnă, dacă le aruncă? Nu mi s-a mai răspuns”, acuză polițistul.

Bărbatul spune că alături de soție, asistentă medicală la ATI Oltenița, dar și de ceilalți frați au sunat de mai multe ori la spital să anunțe întreaga situație. Totul a fost însă în zadar. Culmea, nici după nefericitul eveniment, reprezentanții spitalului nu au oferit prea multe lămuriri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gheorghe Tilișcan spune că a aflat că tatăl lui a murit de la colegii săi. Aparținătorii n-au primit nici măcar foaia de ieșire din spital, una pe care, în mod normal, sunt trecute tratamentul și investigațiile făcute de pacient.

Spitalul nu a comunicat nici măcar decesul bătrânului

„Ce este interesant e că medicul care s-a ocupat de tatăl meu nu m-a sunat niciodată să-mi spună ce s-a întâmplat. Eu am aflat de la colegii mei chemați la fața locului, de la polițiștii veniți să ancheteze cazul. Pe mine nu m-a contactat nimeni de la spital să-mi spună ce s-a petrecut.

ADVERTISEMENT

Știți ce mi-a spus medicul Iosep (nr – Octavian Iosep) atunci când l-am sunat eu să-l întreb ce s-a întâmplat? Că ținem linia ocupată, pierdem vremea la telefon și mi-a închis pentru că tatăl meu nu mai este pacientul lui”, a adăugat bărbatul.

Singurul care a insistat să stea de vorbă cu aparținătorii a fost managerul spitalului. Gheorghe Tilișcan spune însă că nici acesta nu a oferit prea multe răspunsuri.

ADVERTISEMENT

„Ne-a spus că se face o anchetă internă. Noi am solicitat acea foaie de ieșire din spital, noi nu știm ce scrie pe ea. Acolo trebuie să fie trecută inclusiv cauza decesului, una care de la spital nu ne-a fost comunicată. Am vrea să știm și noi dacă în urma solicitărilor noastre, a apelurilor noastre disperate s-a făcut vreun consult psihiatru, un consult psihologic?”, a mai zis polițistul.

Bătrânul, aproape vindecat de coronavirus

Conform informațiilor FANATIK, bătrânul a fost văzut treaz la ora 3.00 dimineața, în data de 7 martie. Peste doar două ore jumate, acesta era găsit mort.

„Am sunat în disperare la spital, vă rog să mă credeți. Chiar nu s-a luat nicio măsură în acest caz? Ne spunea că îl ard plămânii, că simte că îi ard plămânii.

Erau și ei marcați de faptul că nu se așteptau ca un pacient de 71 de ani să reacționeze așa de bine la tratamentul de COVID-19. Adică, spun ei, era aproape vindecat. Doar că el plângea la telefon că ce face cu depresia asta”, a mai zis bărbatul.

Ziua și scandalul în spitalele din România

Nu este singurul scandal care a avut loc în ultima perioadă în unitățile medicale din România. Chiar un profesor universitar, doctor Benedek Imre a fost cel care a povestit drama pe care a trăit-o fratele sau, și el profesor doctor.

Concret, Benedek Istvan a murit de COVID-19 fiind legat de pat la ATI Mureş. “Fratele meu a fost legat de pat și este real că familia posedă un film în care se vede că fratele meu vorbește coerent, expune părerea și roagă să fie dezlegat”, a spus Imre.

În același timp, un angajat al secției de terapie intensivă a Spitalului Județean din Sibiu acuză faptul că pacienții cu COVID-19 ar fi legați de paturi, cu răni la mâini din cauza feșelor. Bărbatul spunea că bolnavii sunt sedați cu Midazolam, Propofol și Fentanyl, anestezice și sedative extrem de puternice pentru a nu se mai agita.