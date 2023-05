Un belgian, la un pas să facă infarct după ce a primit factura la energie

Un bărbat din regiunea belgiană Mouscron, Herseaux, a trecut prin clipe teribile atunci când a primit factura la energie electrică pentru luna aprilie. Alexandre ar fi trebuit să achite o sumă uriașă de bani. Bărbatul a primit o factură de 1.279.611 de euro. Bietul om a crezut că e o glumă proastă, însă s-a înșelat. Belgianului nu i-a venit că creadă că factura era reală. Acesta nu a dormit două zile și a fost la un pas să facă infarct.

Un belgian, la un pas să facă infarct din cauza facturii primite

Bărbatul a trecut prin momente de groază până când a reușit să clarifice situația. Norocul a fost de partea lui, deoarece factura a fost anulată la timp. Dar care a fost adevărul din spatele acestei situații șocante? Se pare că panourile solare pe care le avea bărbatul nu au fost înregistrate în mod corespunzător, ceea ce a dus la o interpretare greșită a producției lor de energie electrică. Aceasta a fost înregistrată ca fiind pozitivă, în loc să fie considerată negativă, ca de obicei. „Nu am dormit de două zile. Nu mi-a venit să cred, am crezut că este o glumă”, s-a plâns Alexandre.

Îngrijorarea privind nu afectează doar românii, ci și cetățenii din întreaga Europă, care se străduie să facă economii pentru a-și putea înfrunta scumpirile. Un exemplu elocvent este Aurélien Potard, proprietarul restaurantului La Rotonde, situat în comuna Perpignan din Franța. În luna octombrie, factura sa la energie se ridica la 700 de euro. Cu toate acestea, doar două luni mai târziu, în decembrie, antreprenorul s-a confruntat cu o sumă uluitoare de 11.800 de euro, de aproximativ 17 ori mai mare decât în octombrie.

Șocul trăit de un francez atunci când a primit factura la energie

Pentru tânărul antreprenor, situația este absolut incredibilă. Francezul a suferit un atac de panică după ce a văzut factura pentru luna decembrie. În intervalul 13 noiembrie – 12 decembrie, antreprenorul a înregistrat un consum de energie de 5844 kWh, în timp ce cu o lună înainte înregistrase 6126 kWh și achitase puțin peste 700 de euro.

Ce s-a schimbat între timp? Din 1 decembrie, acesta și-a reînnoit automat contractul cu furnizorul de energie TotalEnergies pe o perioadă de doi ani. Potrivit noilor termeni și condiții, prețul per kWh a crescut de la 0,09 euro la 2,6 euro în “orele de vârf” și de la 0,05 euro la 1,4 euro în restul timpului.

“Am crezut că am halucinaţii! Mi-au majorat factura de 17 ori. Trebuie să fie un record în Franţa. În mod obişnuit, restaurantul cu şase angajaţi consumă lunar curent electric de 700-800 de euro. (…) Nu am fost atent la preţurile specificate. Dacă nu eşti electrician ori specialist în energie, nu înţelegi cu uşurinţă numerele. Nu ştiu pe unde am să scot cămaşa. Dacă o ţin tot aşa, în două luni sunt mort”, a mărturisit Aurélien Potard.

Drama unui român din Italia

Un român din Italia a fost șocat când a aflat că are de achitat o sumă de aproape 7.000 de euro pentru gaz, reprezentând consumul de 1.510 metri cubi de gaz într-un interval de doar 47 de zile. În urma numeroaselor apeluri făcute la compania furnizoare, românul a primit un răspuns surprinzător. El a aflat că de 6.914.35 de euro este consumul de 1.510 metri cubi de gaz într-un interval atât de scurt. Această schimbare bruscă și imensă a costurilor l-a luat prin surprindere și l-a pus într-o situație dificilă, mai ales că, de obicei, românul plătea lunar în jur de 200 de euro pentru consumul de gaze.

“La început mi-au spus că au oprit gazul pentru că era o factură neplătită de 123 de euro. O factură care nu ajunsese niciodată la mine. Am plătit imediat și am trimis chitanța. În acel moment, mi-au spus că există o a doua factură neplătită, scadentă, în valoare de 175 de euro.

Nici aceea nu a mai ajuns. După a doua plată am crezut că am rezolvat problema, în schimb abia urmează drama. Persoana de contact mi-a spus că există o maxi-factură de aproape 7000 de euro, scadentă pe 20 ianuarie. Și că până nu se plătește, nu vor reatașa gazul”, a mărturisit românul.