„Un blestem ce li se întâmplă rapidiștilor!”. Reprezentantul Rapidului, destăinuiri după coșmarul 1-4 cu CFR Cluj

Cornel Mateiași, magazioner la Rapid de mulți ani, a oferit în exclusivitate pentru FANATIK destăinuiri despre cum a fost trăită în interiorul clubului înfrângerea usturătoare cu CFR Cluj (1-4).

Mateiași, angajat pe aceeași poziție și la echipa națională a României, a dezvăluit la emisiunea „Suflet de rapidist” că Marius Șumudică și Cristian Săpunaru au fost foarte supărați după eșecul de luni seara. De altfel, , plecarea de la Rapid.

„Da, mi-a părut rău de rezultat. Adică era frumos să fi terminat cu victorie. Eu visam să fi dat și gol Săpunaru la retragere. Eu tot zic că e frumoasă, chiar dacă e o înfrângere. E un final de carieră a lui care m-a marcat cumva și e păcat de înfrângere. Dar în rest așa e ok.

A fost foarte frumoasă atmosfera pe stadion, chiar dacă am luat bătaie. Au simțit sărbătorită frumos retragerea lui. Nu mai puteam să vorbesc ( ). Nu mai găsesc cuvintele. Foarte greu, să știi! Doar după o noapte ca asta e foarte greu să te așezi, să dormi. Ziua asta e foarte grea. E foarte lungă.

Suferință pentru Marius Șumudică și Cristian Săpunaru

Acum când am venit la tine la ediție (n.r.- către Robert Niță, realizatorul emisiunii „Suflet de rapidist”), am auzit și eu (n.r.- despre plecarea lui Marius Șumudică). Citeam pe telefon în presă. Îmi pare rău de Șumi. Am fost alături de el. Am încercat să-l ajut cu ce am putut eu și el a vrut să facă performanță, dar nu a reușit.

A pus mult suflet și el ca să facă, dar uite că n-a reușit. Nu-i de ajuns cu sufletul. Parcă e un blestem ce li se întâmplă numai rapidiștilor. Îmi pare rău pentru el. Îi doresc să aibă succes cât mai departe. Să antreneze cât mai sus.

. L-am lăsat în pace. Am vorbit acum înainte de emisiune cu el. Și-a mai revenit un pic. Era foarte supărat și el… Nu știa de Șumi. Am vorbit înainte de știrea cu Șumi cu el”, s-a destăinuit Cornel Mateiași, la

