Un bloc cu mai multe etaje s-a prăbușit în China. Zeci de persoane sunt date dispărute. Video

Mobilizare puternică în aceste ore într-un oraș din centrul Chinei, după ce un bloc cu 8 etaje s-a prăbușit din cauze încă necunoscute.

Potrivit presei internaționale, zeci de persoane sunt imobilizate sau date dispărute după prăbușirea imobilului. Clădirea, care avea 8 etaje, s-a prăbușit vineri după-amiază în oraşul Changsha, capitala provinciei Hunan.

Într-o primă fază s-a anunțat că cel puţin 23 de persoane sunt imobilizate în zonă.

Dintre acestea, 5 persoane au fost scoase cu viață de sub dărâmăturile clădirii prăbușite, iar salvatorii continuă căutarea altor zeci despre care se crede că ar fi dispărute.

Cei 5 salvați au fost duși la spital pentru tratament. În continuare, rămân 18 persoane prinse sub dărâmăturile clădirii cu opt etaje.

Ulterior, autoritățile au mai spus că alți 39 de oameni erau prezenți în jurul șantierului clădirii atunci când aceasta s-a prăbușit. Aceștia nu au putut fi contactați, iar operațiunile de salvare sunt în desfășurare, notează .

