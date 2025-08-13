Un boxer, medaliat cu bronz la Europene, a plecat de la lotul național pentru a snopi în bătaie un minor! I-a dat două croșee în fața unui cazinou din Bacău. Video

Renato Nica (16 ani), medalait cu bronz la Europene de box și component al lotului național, a fugit din centrul olimpic de la Onești pentru a își regla conturile cu un „rival”, și el sportiv de performanță. Elevul antrenorului Relu Auraș l-a băgat în spital pe kickboxerul Sava Bogdan Nasim, după ce l-a „pulverizat” în fața unei săli de jocuri din Bacău.

Renato Nica s-a ales cu dosar penal în urma acestei altercații. Imaginile au fost publicate pe contul de Facebook al tatălui lui Sava Bogdan Nasim. Victima este de aceeași vârstă cu și practică al clubul CSM Bacău.

Totul s-a petrecut marți, 12 august, iar din imagini se vede cum boxerul băcăuan, însoțit de mai mulți prieteni, îl lovește pe nepregătite pe băiatul de 16 ani, de două ori, extrem de violent. Amicii săi sar apoi pentru a-i opri să intervină pe cei care erau de față.

„L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav”

După spusele lui Bogdan Sava Sr., care a făcut plângere la poliție, conflictul ar fi pornit din cauza unei fete. „Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing.

Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, a declarat tatăl victimei, conform

„Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament”

Incidentul a ajuns la urechile antrenorului Reul Auraș, care s-a arătat dezamăgit de faptul elevul său a fugit din cantonament pentru a comite o astfel de faptă.

„Nu avea voie să facă așa ceva. Era în perioada de cantonament. Ei sunt liberi între 7 și 10 seara, nu poți controla tot ce se întâmplă și nici nu-i poți ține doar în cameră. A plecat de la Onești la Bacău, iar la 10 seara era prezent la cantonament. Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a transmis Relu Auraș, antrenorul lotului olimpic de box.

Cu toate că profesorul Auraș susține că, la ora 22:00, Renato Nica a fost înapoi la cantonament, ora pe camerele de supraveghere de la sala de jocuri din Bacău arăta 00:30.

Renato Nica este campion național și balcanic și a cucerit medalai de bronz la Campionatul European, în 2023. Performanța i-a adus și o premiere în cadrul Consiliului Local Bacău, care l-a recompensat financiar și pe el, și pe antrenorul Relu Auraș.