Un brașovean, la un pas de a fi operat din greșeală. Bărbatul venise la spital pentru a asista la nașterea fetiței sale

Incident extrem de neplăcut pentru un bărbat din Brașov. Prezent la o clinică privată pentru a asista la nașterea fetiței sale, brașoveanul se putea alege și cu o operație nedorită.

Din informațiile furnizate de presa locală, bărbatul s-a dus la spital pentru a asista la intervenția de cezariană a soției sale.

Până la venirea pe lume a fiicei sale, omul era să ajungă ”la cuțite”. Acesta a fost confundat cu un pacient care urma să fie operat, la spitalul privat Regina Maria din Brașov.

Episodul tragi-comic din s-ar fi petrecut la finalul lunii trecute, însă abia acum a apărut în presa locală.

Bărbatul și viitoarea mămică au ajuns la spitalul privat din Brașov, acolo unde femeia urma să o aducă pe lume pe fiica lor. Pentru acest lucru, tânăra mămică a fost programată pentru o operație de cezariană, iar la nașterea copilului urma să ia parte și soțul femeii.

În loc să-i permită să asiste la acest moment special din viața de familie, cadrele medicale de la unitatea medicală i-au pregătit, involuntar, o surpriză extrem de neplăcută bărbatului.

”La biroul de internări, soția a completat și semnat fișa de internare iar eu a trebuit sa completez un formular – Acord informat acces aparținător – unde am completat numele meu și CNP-ul, actul medical la care voi asista, naștere prin cezariana și numele + CNP-ul sotiei.

Soția a fost preluată de către o asistenta și dusă pe secție pentru a fi pregătită pentru intervenție, iar mie mi s-a cerut sa aștept în lobby sa fiu preluat”, povestește bărbatul, conform .

Viitorul tătic, confundat și pregătit de asistente pentru operație

Din acest moment, pentru viitorul tătic a început un mic calvar. A fost și el la un pas să ajungă pe masa de operație.

”O doamna asistenta a venit si m-a apelat după nume, apoi m-a dus într-o camera la et.2. Acolo mi-a solicitat să fac dus și sa ma spal cu șamponul din spital și sa îmbrac un halat de interventie. Am informat-o pe doamna ca făcusem dus în acea dimineața, însă dansa a insistat ca nu pot întra în sala de operații fără sa fiu dezinfectat.

După ce am făcut dus și m-am îmbrăcat în halatul de interventie, a venit o alta asistenta in camera cu un dulap pe roți în care avea instrumente sterile. Dansa m-a întrebat dacă am emoții și i-am spus ca da, având în vedere ca la primul copil născut în 10 iunie 2020, tot în același spital, nu am putut asista la naștere din cauza restricțiilor și ca acum ma bucur ca o pot încuraja pe soție și sa împărtășim împreună aceasta experiență”.

În ciuda faptului că bărbatul a explicat de ce se află în spital, asistenta i-a spus că ar trebui să îi recolteze o probă de sânge, pentru că ”acesta este protocolul”.

Bărbatul, supus procedurilor preliminare. A donat și sânge

Ulterior, bărbatul spune că asistenta l-a informat că trebuie să îi recolteze sânge. Acesta s-a conformat, crezând că e o specifică pandemiei.

”Am rămas puţin surprins, însă am pus această cerinţă pe seama contextului pandemic, având în vedere că în data de 22 septembrie 2021, atat soţia, cât şi eu, am făcut un test PCR, fără de care nu mi s-ar fi permis să particip la naştere. Doamna asistentă a încercat fără succes să îmi recolteze sânge din mâna stângă, apoi a cerut suportul unei doamne mai în vârstă care era şefa asistentelor pe secţia de chirurgie.

Dânsa a reuşit să-mi recolteze un flacon de sânge din mâna dreaptă şi apoi a procedat la inserarea unei branule în mâna stângă, motivând că trebuie să-mi administreze antivomitiv şi un calmant. Am întrebat de ce este necesar şi dacă îşi făceau probleme că voi leşina în cursul naşterii, dar dânsele au afirmat că acesta este protocolul pentru acces în sala de operaţii”, a spus el.

Când a realizat bărbatul că este dus la operație

”Pacient” fără voia sa, brașoveanul a mai povestit că asistentele l-au întrebat dacă este epilat pe abdomen, iar când a răspuns negativ, acestea i-au spus că este necesar şi au chemat în ajutor un coleg cu un aparat de bărbierit.

Apoi, în momentul în care bărbatul le-a spus asistentelor că el este prezent în spital doar pentru a asista la o naștere, acestea au realizat confuzia uriașă comisă.

”Asistenta care a încercat să-mi recolteze iniţial sânge m-a întrebat ce operaţie urmează să mi se facă şi i-am spus, uimit, că nu mi se va face mie nicio intervenţie şi că voi asista soţia la naşterea prin cezariana.

Dânsele au râs apoi iarăşi m-au întrebat cumva într-o notă mai insistentă, ce operaţie urmează să mi se facă. Atunci am realizat că ele de fapt mă pregăteau pe mine să fiu dus în sala de operaţii pe secţia de chirurgie şi că nu se uitaseră pe fişele pe care le înmânasem şi nici nu au dat atenţie detaliilor legate de naşterea soţiei şi asistarea mea.

Când au realizat ca este vorba despre o neînţelegere gravă, mi-au cerut să mă schimb şi am fost dus în alt salon la et.4, pentru a aştepta, de unde am fost condus mai departe în sala de operaţii unde soţia mă aşstepta îngrijorată”, a mai spus bărbatul.

Bărbatul din Brașov vrea să dea în judecată spitalul

Imediat după externarea soției și a fetiței sale, brașoveanul a dorit să aibă o discuție cu managementul spitalului pentru a lămuri situația în care a fost pus.

Potrivit sursei citate, noul-tătic vrea să acționeze în instanță unitatea medicală pentru cele întâmplate.

”Intenţionez să intentez proces management-ului spitalului pentru neraportarea acestui incident şi pentru daunele morale produse în urma acestei experiente şi a iniţiativei acestora de a musamaliza, fără a admite public acest întreg incident”, a adăugat brașoveanul.