Un britanic l-a luat la rost pe Regele Charles: „Ne chinuim să ne încălzim casele și trebuie să plătim pentru parada voastră”. Cum a reacţionat suveranul

Regele Carol al III-lea a fost confruntat vineri, în timpul unei vizite în Țara Galilor, cu un protestatar care s-a opus finanțării publice a monarhiei, în condițiile în care britanicii trebuie să facă față creșterii facturilor cu încălzirea.

Episodul a avut loc în timp ce Charles și soția sa, regina Camilla, se aflau în vizită în Țara Galilor, în cadrul unui turneu de aderare a celor patru națiuni care formează Regatul Unit, după .

După ce au participat la o slujbă de rugăciune pentru viața regretatei regine la Catedrala Llandaff din Cardiff, monarhul și consoarta sa s-au întâlnit cu membrii publicului în timpul unei plimbări.

Înregistrat de camerele de luat vederi și încărcat pe Twitter de Sky News, în timp ce Charles dădea mâna și vorbea cu binevoitorii, un membru al mulțimii a anunțat cu voce tare: “Charles! În timp ce noi ne chinuim să ne încălzim casele, trebuie să plătim pentru parada ta. Contribuabilul plătește 100 de milioane de lire sterline pentru tine, și pentru ce?”.

Ca răspuns la bărbatul neidentificat care părea să înregistreze interacțiunea cu telefonul mobil, regele l-a recunoscut spunând “oh” înainte de a continua să salute oamenii prezenți.

