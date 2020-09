Un bucureștean locuiește în mașină de 5 zile, după ce s-a infectat cu Covid-19. DSP nu l-a mai căutat

Un bărbat din București s-a izolat de 5 zile în mașina personală pentru că nu a fost contactat de DSP, în condițiile în care este infectat cu Covid-19.

Bucureșteanul a decis să se mute în mașină pentru a-și proteja familia, în condițiile în care DSP București nu l-a ajutat.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică i-au promis bărbatului că-l vor suna pentru consiliere, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Povestea lui Mihail a devenit virală și a revoltat opinia publică din România, în condițiile în care autoritățile par depășite de situație și încrederea oamenilor în sistem e tot mai scăzută.

„Aici dorm și în spate am bagajul făcut de soție”, explică Mihail, semn că soția bărbatului îl susține în demersul său de a se muta într-o casă pe patru roți.

Bărbatul în vârstă de 34 de ani este asistent medical și a declarat că s-a trezit într-o dimineață fără miros și fără gust, moment în care și-a notificat angajatorul.

„M-am trezit sâmbătă dimineață și am constat că nu am gust și miros și am anunțat la muncă. Sunt asistent medical și mi-au zis să fac un test de Covid și am decis în drum spre muncă să nu mai merg în casă. Mi-a ieșit rezultatul pozitiv. Soția este operată pe inimă acum un an și jumătate și parcă n-aș vrea să se îmbolnăvească și ea”, a povestit bărbatul, conform Digi 24.

Așa cum prevede protocolul, Mihail a sunat la DSP, în speranța că va primi sfaturi utile, însă reprezentanții DSP București nu l-au ajutat.

„Mi-a răspuns cineva și mi-a zis să aștept și să stau izolat, atâta tot, asta sâmbătă seara. Duminică am sunat din nou și am cerut să îmi zică ceva, ce să fac, că stau în mașină. Să stau izolat pe cât posibil, așa mi-au zis. Îmi trebuie concediul ăla medical, mă interesează internarea aia de 24, 48 de ore”, a completat bărbatul.

După 5 zile de dormit în mașină, bucureșteanul va primi ajutor din partea unul prieten care deține un apartament gol.

„Dacă fac rost de cheia respectivă să mă mut… Aseară m-am bărbierit aici, la farurile mașinii, a fost ok”, a concluzionat Mihail.