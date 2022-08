Un cal a fost lăsat să agonizeze pe un câmp din Constanța, după ce a fost rănit într-un accident. Ce spun autoritățile

Un nou exemplu de comportament revoltător al oamenilor față de animale, la Constanța. Rănit grav într-un accident rutier, un cal stă pe un câmp, în agonie, de 24 de ore.

Cal rănit într-un accident rutier, abandonat pe câmp, în județul Constanța. Animalul e viu, la 24 de ore de la eveniment

Luni, în apropiere de Negru Vodă și Dărăbani, a avut loc un accident între o căruță și două mașini. În urma evenimentului, calul a fost grav rănit.

ADVERTISEMENT

Potrivit publicației , animalul are un picior rupt. De 24 de ore, acesta se chinuie pe un câmp, acolo unde a fost abandonat fără milă.

”Animalul este încă viu, după 24 de ore de chin! Are unul din membrele inferioare sfâșiat! Am solicitat un punct de vedere de la poliție, dar nu am primit nimic încă”, scriu jurnaliștii locali.

ADVERTISEMENT

Reprezentanții Poliției Constanța confirmă accidentul rutier. Aceștia spun că i-au solicitat stăpânului calului să își rezolve singur problema. Ulterior, IPJ a apelat și la primăria din Negru Vodă, în speranța că oficialii de aici vor da o mână de ajutor.

În ceea ce-l privește pe proprietarul calului, acesta afirmă că nu și-a abandonat animalul.

Pentru că e sărac și nu-și permite, a bandajat animalul și a așteptat să fie ajutat de autorități. Ajutorul a întârziat. În replică, Poliția spune că stăpânul și-ar fi luat singur angajamentul pentru tratarea calului.

ADVERTISEMENT

Protecția Animalelor s-a autosesizat

Sursa citată mai scrie că, marți, 16 august, polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că animalul în cauză a fost abandonat pe domeniul public, lăsat fără hrană și supus unor temperaturi extrem de ridicate.

Salvarea animalului ar putea veni din partea asociației Save the Horses Romania. Membrii acesteia au plecat deja către localitatea constănțeană pentru a prelua animalul, după ce îi vor acorda primele îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT

Medicii veterinari vor decide apoi dacă există vreo șansă de recuperare pentru bietul animal.