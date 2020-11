Un campion al României, dezvăluiri surprinzătoare în Gazzetta dello Sport: ”Mă gândeam să lucrez la bar”

Gabriel Debeljuh a vorbit despre cele mai dificile momente prin care a trecut în cariera sa. Din cauza accidentărilor fotbalistul era aproape să renunțe la fotbal și să se îndrepte spre o altă carieră.

Debeljuh (24 de ani), vârful adus de CFR Cluj în ultima perioadă de transferuri, de la FC Hermannstadt, a fost intervievat de cei de la Gazzetta Dello Sport, la câteva zile după partida dintre AS Roma și CFR Cluj disputată în Italia și terminată 5-0.

Acum un an și jumătate, fotbalistul juca în Serie D, la AC Este 1920, iar viitorul său se anunța unul sumbru pentru că a suferit multe accidentări. Lui Gabriel i-a trecut prin cap chiar să renunțe la fotbal și să-și încerce norocul în alt domeniu.

”România a fost norocul meu”

“Astăzi mă bucur de fotbal, dar am vrut să mă las. Dacă nu era familia mea, azi aș fi fost barman. Nu mai vedeam un viitor. Mereu am crezut în mine, dar a fost nevoie să ies din zona de confort, să cobor nivelul. Nu m-a vrut nimeni în Italia, iar România a fost norocul meu”, a declarat croatul , potrivit Gazzetta Dello Sport.

Fotbalistul a spus cum a ajuns să evolueze în Italia și de ce a trebuit să joace în Serie D. “Aveam 15 ani, fratele lui Panucci m-a remarcat. Torino mă curta de vreo 8 luni, dar nu voiam să îmi părăsesc familia. În cele din urmă, am lăsat totul și am mers în Italia.

În 2015, cu Longo (n.r – Moreno Longo) pe bancă, am câștigat campionatul și Supercupa la Primavera. Totul era bine, jucam, marcam, fanii se bucurau când mă vedeau pe stradă. Apoi, a început calvarul.

Îmi aduc aminte perfect. Jucam contra lui Lazio, condusă de Simone Inzaghi, când am suferit fractura de la genunchi. Șapte luni n-am jucat. M-am întors și am jucat în acel final de sezon, dar am fost eliminați de Juventus, iar Torino nu a vrut să-mi extindă contractul.

”Am simțit că renasc”

Așa că m-am dus la Piacenza, în Serie C, dar m-am accidentat din nou. Genunchiul nu mai ținea, așa că am fost nevoit să stau pe bară 5-6 luni și să mă gândesc. Stăteam toată ziua pe canapea, doctorii îmi ziceau mereu același lucruri. Un coșmar psihologic, care a durat doi ani și jumătate. Mă gândeam că ar fi mai bine să mă las și să lucrez la bar cu părinții mei, în Rovinj (n.r – orașul din Croația în care a locuit).

Agentul meu, Gianfranco Cicchetti, m-a sfătuit să o iau de jos și să încep o mare provocare. Am înscris 11 goluri la Este și am simțit că renasc, așa că am ales să vin în România. Acum sunt foarte bine, antrenorul (n.r – Dan Petrescu) îmi dă încredere și mă simt extraordinar. Sigur, în Italia este altă lume”, a mărturist croatul.

Fotbalistul a analizat înfrângerea campioanei României din jocul contra Romei și i-a avertizat pe romani pentru returul din grupele Europa League: “Am avut jumătate de echipă absentă din cauza COVID-19, toată apărarea ne-a lipsit. Am jucat slab, da, dar la retur vrem să-i surprindem, iar Clujul știe cum să facă asta”,a adăugat croatul.

De-a lungul timpului Debeljuh a jucat pentru Rovinj (Croația), Torino Primavera, Piacenza, Mantova, AC Este (toate din Italia), înainte de a ajunge în campionatul României. La 700.000 de euro este cotat vârful pe site-urile de specialitate. 4 reușite are Gabriel în 13 partide pentru campioana României. La Hermannstadt a înscris de 13 ori în cele 32 de partide jucate în Liga 1 și Cupa României.