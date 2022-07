Drama unui fost campion al României, obligat să se retragă la doar 23 de ani: ”Mi-au greșit operația”

Fotbalistul s-a aflat a României pe vremea când selecționer era Mirel Rădoi.

Drama care a dus la retragerea celui care a devenit campion cu Viitorul

Doru Dumitrescu a fost una dintre marile speranțe ale Academiei Gheorghe Hagi, a ieșit campion cu Viitorul în 2017, însă povestea carierei sale s-a încheiat prematur în 2021. La doar 23 de ani, o accidentare dramatică l-a obligat să renunțe la cel mai mare vis al său.

”După două operații la București situația nu era deloc bună. Am luat legătura direct cu domnul Hagi și m-a trimis la doctorul Pompiliu Popescu care mi-a recomandat un doctor român din Germania. Am mers, m-a operat de menisc și mi-a zis că ligamentul nu a fost pus ok la a doua operație.

Mi-a zis că a doua operație a fost greșită. Am mai fost apoi la alți doctori și ei au spus la fel. Mi-a reparat meniscul, dar eu tot aveam dureri. Problema era la ligament care nu era pus bine. Doctorul din Germania mi-a zis că nu vrea să intervină acolo.

Mi-a zis că ligamentul nu e rupt, doar că era pus în poziția greșită. Nici ceilalți doctori nu au vrut să mă opereze. Oricum, eu stăteam deja de doi ani, asta ar fi însemnat încă un an de pauză”, a declarat Dumitrescu, pentru .

Ce acuzații le aduce celor de la U Cluj și Viitorul

Fostul fotbalist a dezvăluit situația dificilă prin care a trecut după accidentare și consideră că cei de la Viitorul nu s-au purtat cum trebuie cu el: ”Eram împrumutat la U Cluj, jucam meci de meci, începusem să mă integrez. Aveam o perioadă bună când m-am accidentat.

Țin minte că am făcut RMN-ul pe 8 noiembrie, mi-au dat verdictul că am ruptură de ligamente încrucișate și când am ieșit din clinică am primit pe Whatsapp convocarea la naționala U-21. Era prima convocare a lui Rădoi. Mi-a căzut foarte rău.

Ok, mi-a plătit costurile, dar nu s-a interesat nimeni de mine. Am primit un singur telefon când mi-au zis să nu mai fac recuperare la București, ci la Cluj. În rest, am mai primit un singur telefon la vreo patru luni după a doua operație. M-a sunat secundul Anghel de la Viitorul să-mi spună să am grijă cu kilogramele.

Aveam predispoziția să pun pe mine. Nu aveam așteptări să mă primească lumea ca pe nu știu cine, dar nici cum am fost primit. Nu știu. Aveam 22-23 de ani, mă antrenam la sală cu copii de 16-17 ani. Nu eram incluși. M-am simțit stingher”, a spus Doru Dumitrescu.

Dumitrescu se vede lucrând într-o multinațională

Fostul campion, care a fost un motiv de , la a cărui școală de fotbal și-a început cariera de junior, a preferat să înceapă o nouă aventură decât să rămână agățat în fotbal.

”Cei de la Academie mi-au oferit un post acolo, ceva, team-manager la juniori sau să încep ușor ușor să lucrez cu copiii, dar nu am acceptat.

Sora mea lucrează în IT și mi-a zis: ‘Nu știi să faci altceva, trebuie să începi de undeva’. Am avut noroc și că mama a ținut să fac școala serios până în clasa a opta. Mă trezeam la 5 dimineața să învăț pentru școală. S-a ținut de mine până la un moment dat, când a început fotbalul mai serios.

Atunci, și-a dat seama că nu prea mai ascultam, nu mă mai concentram în ambele părți. Dar eram în grupul celor care se descurcau la școală. Am luat Bacul, o să iau licența în sport la Constanța. Nu mă văd însă profesor de sport.

Testez produse, aplicații web. Nu am terminat cursul, în septembrie am ultimul examen, apoi încep să-mi caut de lucru. Probabil, un post de junior într-o multinațională, undeva.

Nu știu dacă mă atrage. Ce am făcut la cursuri nu m-a atras foarte mult, sunt chestii foarte tehnice. Dar am gândit practic. E o meserie de viitor. Am văzut-o pe soră-mea că îi e bine și am zis să mă iau după ea”, a încheiat Dumitrescu.