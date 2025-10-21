Un campion britanic a ajuns la sapă de lemn. Cum a pierdut o avere de 15 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat unei publicații de renume, a povestit cum a pierdut o avere de 15 milioane de euro. Bradley Wiggins a ajuns la sapă de lemn, după ce a câștigat Turul Franței în anul 2012.

Cum a pierdut Bradley Wiggins o avere de 15 milioane de euro

Bradley Wiggins este un britanic foarte cunoscut. Fostul sportiv, care s-a retras din sport în 2016, a făcut declarații șocate. Acesta a povestit care au fost deciziile care l-au făcut să risipească o avere de 15 milioane de euro.

Totul s-a întâmplat după ce a pierdut contractele și a vândut drepturile pentru brandul său personal. A ajuns să fie îngropat în datorii de milioane de lire, iar în urmă cu ceva vreme se vehicula că nu mai are niciun ban.

A recunoscut că atunci când a ajuns la faliment a avut crize de furie și disperare. Fostul ciclist și-a distrus trofeele chiar în fața copiilor săi, inclusiv premiul de Personalitatea Anului 2012 și insigna de cavaler primită pentru merite sportive.

În plus, a subliniat că fiul său era foarte speriat de situația sa. Bradley Wiggins, care a primit titlul de „Sir” din partea Casei Regale, după performanța de la Turul Franței 2012, și-a amintit că a prizat cocaină de pe medalia de aur de la Londra.

„Am fost drogat mare parte din timp. Cred că luam în jur de 120 de grame de cocaină, nu ştiu cum nu am murit. Urăsc să mă gândesc la acest lucru. Nu voiam să ies afară. Nu voiam să văd pe nimeni.

Viaţa mea se deteriora. Au fost momente când fiul meu a crezut că voi fi găsit mort dimineața. Oamenii nu și-ar da seama. Am fost drogat aproape tot timpul mulți ani. Nu există cale de mijloc pentru mine.

Nu pot să beau doar un pahar de vin. Dacă beau un pahar de vin, atunci cumpăr droguri. Înclinația mea spre dependență îmi alina durerea cu care trăiam”, a spus fostul ciclist, Bradley Wiggins, într-un interviu pentru .

Bradley Wiggins, de la performanță la un om fără casă

Bradley Wiggins s-a confruntat cu o situație dramatică despre care a vorbit și avocatul său, Alan Sellers. Acesta a mărturisit la un moment dat că fostul ciclist, în vârstă de 45 de ani, a ajuns chiar să rămână fără acoperiș deasupra capului.

Câștigătorul de la Turul Franței 2012 a pierdut totul din cauza problemelor cu alcoolul și drogurile. A fost evacuat din casă, iar familia l-a lăsat deoparte, mai ales după ce a divorțat de mama celor doi copii ai săi. A ajuns la sapă de lemn după ce a pierdut averea estimată la valoarea de 15 milioane de euro.

„A pierdut totul, absolut totul. Casa lui, cealaltă casă din Mallorca, economiile şi investiţiile sale… Nu mai are niciun ban. Este foarte trist. Nu ştiu unde a dormit noaptea trecută.

Nici nu ştiu unde va dormi la noapte sau mâine. Nu are o adresă permanentă”, spunea avocatul fostului ciclist. În prezent, sportivul a reușit să iasă din situația neplăcută în care a fost multă vreme.

Și-a lansat de curând o autobiografie intitulată „The Chain”. În paginile acestei cărți campionul olimpic povestește despre dependența sa de droguri. Din fericire, acum Bradley Wiggins duce un stil de viață sănătos și nu a renunțat nici la marea sa pasiune, ciclismul.