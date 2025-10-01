Un campion mondial a dat terenul de joc pentru peluza plină cu ultrași: ”Pasiune incredibilă”

Puțini sunt fotbaliștii care renunță la viața tihnită pe care i-o oferă acest sport și se întoarce la origini. Însă, un campion mondial a făcut-o și a mers în peluză- alături de ultrași la un meci de campionat.
Câștigător al Cupei Mondiale cu reprezentativa Germaniei în 2014, atacantul Lukas Podolski continuă să se bucure de cariera de fotbalist deși a ajuns la 40 ani, vârstă la care mulți și-au agățat de ceva vreme ghetele în cui.
Superstarul german născut în Polonia, la Gliwice, s-a retras în țara natală de mai bine de 4 ani și îmbracă tricoul formației Gornik Zabrze. În actualul sezon, el a jucat 147 de minute în 6 jocuri de campionat, însă nu are nicio reușită.
Accidentat de la începutul lunii septembrie, Podolski a profitat de ocazie și a mers alături de suporterii propriei echipe în deplasarea de la Cracovia și a postat o fotografie din peluză de la meciul încheiat la egalitate, scor 1-1.
Veteranul lui Gornik Zabrze a postat pe contul de Instagram o fotografie în care apare cântând la bustul gol alături de ultrașii din Torcida Gornik. Poza a fost însoțită de mesajul: ”Cu fanii noștri. Pasiune incredibilă. Acesta este fotbalul!”.
Lukas Podolski a început fotbalul de mic copil la FC Jugend 07, iar apoi și-a făcut junioratul la FC Koln și a debutat la seniori. În 2006 a fost achiziționat de Bayern Munchen pentru 10 milioane de euro, dar la începutul lui 2009 a revenit la FC Koln pentru aceeași sumă.
După alți 3 ani, atacantul a fost cedat la Arsenal Londra pentru 15 milioane de euro. A jucat doi ani și jumătate pe Emirates, după care a fost împrumutat un sezon la Inter Milano și apoi a fost vândut la Galatasaray.
A urma o aventură de 3 ani și jumătate în Japonia, la Vissel Kobe, dar la începutul anului 2020 a ales să se întoarcă în Europa și a semnat cu Antalyaspor. Din vara lui 2021 este legitimat la Gornik Zabrze.
La echipa națională a Germaniei a marcat 49 de goluri în 130 de apariții. Pe lângă titlul mondial cucerit în 2014, el a mai fost prezent în lot la edițiile din 2006 și 2010 și a fost vicecampion european în 2008.
Deși nu și-a încheiat socotelile cu fotbalul, Lukas Podolski a arătat că are un spirit de afacerist. Inspirat de mâncărurile turcești din perioada când a jucat pentru Galatasaray, fotbalistul și-a deschis mai multe restaurante de tip fast food.
Afacerea gândită de campionul mondial a prins excelent și așa s-a ajuns ca acum să fie proprietarul a 30 de astfel de restaurante, iar Podolski a recunoscut că preparatul care se vinde cel mai bine este kebabul.
Deși mulți l-au criticat pentru faptul că s-a axat în business-ul său pe o mâncare ce nu ar face bine sportivilor, Lukas Podolski și-a apărat cu înverșunare preparatele și a dat asigurări că titul este de calitate.
”Un atlet consumă caloriile dintr-un desert sau kebab în mai puțin de 10 minute. Dacă comanzi o masă la McDonald’s, plătești la fel de mult ca în magazinele mele. Sau chiar mai mult. Totuși, mâncarea nu va fi toxică și lipsită de calitate”, a declarat atacantul.