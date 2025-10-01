Sport

Un campion mondial a dat terenul de joc pentru peluza plină cu ultrași: ”Pasiune incredibilă”

Un celebru jucător care a devenit campion mondial cu naționala Germaniei a renunțat pentru o zi la viața de fotbalist și a stat în peluză alături de ultrași.
Traian Terzian
01.10.2025 | 13:35
Campionul mondial care a ales să stea alături de ultrași în peluză. Sursă foto: The Sun

Puțini sunt fotbaliștii care renunță la viața tihnită pe care i-o oferă acest sport și se întoarce la origini. Însă, un campion mondial a făcut-o și a mers în peluză- alături de ultrași la un meci de campionat.

Lukas Podolski, viața de campion mondial la ultras în peluză

Câștigător al Cupei Mondiale cu reprezentativa Germaniei în 2014, atacantul Lukas Podolski continuă să se bucure de cariera de fotbalist deși a ajuns la 40 ani, vârstă la care mulți și-au agățat de ceva vreme ghetele în cui.

Superstarul german născut în Polonia, la Gliwice, s-a retras în țara natală de mai bine de 4 ani și îmbracă tricoul formației Gornik Zabrze. În actualul sezon, el a jucat 147 de minute în 6 jocuri de campionat, însă nu are nicio reușită.

Accidentat de la începutul lunii septembrie, Podolski a profitat de ocazie și a mers alături de suporterii propriei echipe în deplasarea de la Cracovia și a postat o fotografie din peluză de la meciul încheiat la egalitate, scor 1-1.

Veteranul lui Gornik Zabrze a postat pe contul de Instagram o fotografie în care apare cântând la bustul gol alături de ultrașii din Torcida Gornik. Poza a fost însoțită de mesajul: ”Cu fanii noștri. Pasiune incredibilă. Acesta este fotbalul!”.

campion mondial peluză ultrași

Carieră impresionantă pentru Podolski

Lukas Podolski a început fotbalul de mic copil la FC Jugend 07, iar apoi și-a făcut junioratul la FC Koln și a debutat la seniori. În 2006 a fost achiziționat de Bayern Munchen pentru 10 milioane de euro, dar la începutul lui 2009 a revenit la FC Koln pentru aceeași sumă.

După alți 3 ani, atacantul a fost cedat la Arsenal Londra pentru 15 milioane de euro. A jucat doi ani și jumătate pe Emirates, după care a fost împrumutat un sezon la Inter Milano și apoi a fost vândut la Galatasaray.

A urma o aventură de 3 ani și jumătate în Japonia, la Vissel Kobe, dar la începutul anului 2020 a ales să se întoarcă în Europa și a semnat cu Antalyaspor. Din vara lui 2021 este legitimat la Gornik Zabrze.

La echipa națională a Germaniei a marcat 49 de goluri în 130 de apariții. Pe lângă titlul mondial cucerit în 2014, el a mai fost prezent în lot la edițiile din 2006 și 2010 și a fost vicecampion european în 2008.

De ce e supranumit ”Regele kebabului”

Deși nu și-a încheiat socotelile cu fotbalul, Lukas Podolski a arătat că are un spirit de afacerist. Inspirat de mâncărurile turcești din perioada când a jucat pentru Galatasaray, fotbalistul și-a deschis mai multe restaurante de tip fast food.

Afacerea gândită de campionul mondial a prins excelent și așa s-a ajuns ca acum să fie proprietarul a 30 de astfel de restaurante, iar Podolski a recunoscut că preparatul care se vinde cel mai bine este kebabul.

Deși mulți l-au criticat pentru faptul că s-a axat în business-ul său pe o mâncare ce nu ar face bine sportivilor, Lukas Podolski și-a apărat cu înverșunare preparatele și a dat asigurări că titul este de calitate.

”Un atlet consumă caloriile dintr-un desert sau kebab în mai puțin de 10 minute. Dacă comanzi o masă la McDonald’s, plătești la fel de mult ca în magazinele mele. Sau chiar mai mult. Totuși, mâncarea nu va fi toxică și lipsită de calitate”, a declarat atacantul.

