Un campion mondial analizează Universitatea Craiova în FIFA 23. Ce jucător al „Științei” l-a impresionat: „Este fabulos”. Exclusiv

Evoluțiile bune din SuperLiga le-au îmbunătățit ratingul „alb-albaștrilor” în FIFA 23. Ovidiu Pătrașcu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cardurile fotbaliștilor de la Universitatea Craiova din noua ediție a îndrăgitului joc.

Ovidiu Pătrașcu, despre jucătorii Universității Craiova în FIFA 23: „La început de joc, până să se lanseze cardurile inform erau ok”

Fostul campion mondial și european la FIFA, , a analizat pentru FANATIK cardurile jucătorilor de la Universitatea Craiova în noua ediție a celebrului joc. Acesta a declarat că merita să aibă un rating mai mare și a vorbit despre atributul care l-a uimit la Nicușor Bancu.

Cum ți se pare FIFA 23?

– Este o îmbunătățire față de anii trecuți, este un joc bazat mult mai mult pe realitate, un simulator mai bun aș spune eu. Bineînțeles mai are nevoie de anumite îmbunătățiri, dar dacă se va reuși în următoarea perioadă să se rezolve câteva lucruri din joc, atunci o să fie unul dintre cele mai bune jocuri din ultimii cinci, șase ani.

Care ar fi minusurile jocului?

– Cred că șuturile din trivela, dacă știi la ce mă refer, cele de la distanță sunt puțin cam prea eficiente. Cred că asta ar fi cel mai mare minus sau nerealist să zic așa.

Grafica este mult mai bună față de anii trecuți?

– E greu să zici mult mai bine, pentru că au ajuns la un nivel în care se vedea super fain. Dar este mai bine, este o îmbunătățitre.

Ai popularizat lansarea jocului, am văzut că ai jucat FIFA 23 în mai multe orașe din România.

– Este perioada de început în care avem emisiuni, avem lansări. Am fost și pe la I Like IT și am vorbit despre joc.

Cum sunt jucătorii Universității Craiova în FIFA 23?

– La început de joc, până să se lanseze cardurile inform erau ok. Aveam cel mai hight rating Ivan, Bancu, Vătăjelu și Nistor de 68. Dar imediat la o săptămână sau două după ce s-a lansat jocul a apărut acel inform al lui Bancu, care arătă absolut fabulos. Aș spune că este cel mai bun jucător de bandă stânga din Liga 1, cel mai bun card al unui jucător de bandă stânga din Liga 1.

Ce jucător ar merita un rating mult mai bun?

– I-aș fi dat lui Ivan mai mult de 71, mi se pare că a fost foarte consecvent în ultimii ani și ar fi meritat să crească puțin. În loc de 71 la Ivan să zic că i-aș fi dat minim 73, după părerea mea.

Cum ți se pare Andrei Ivan în acest sezon?

– Mi se pare că are consecvență în evoluțiile sale. Mi se pare că este un jucător foarte versatil, care poate să joace extremă stânga, dreapta și atacant central, iar asta probabil îl ajută foarte mult în discuția cu orice antrenor din lume și la națională, la Craiova. Probabil că dacă va pleca va fi un mare avantaj pentru el această versatilitate în față. Pot să zic că sunt un fan al acestui joc de jucător, care poate să joace pe mai multe posturi în atac.

Ai jucat și FIFA alături de Andrei Ivan, cum se descurcă?

– Da, este destul de bun. Se vede că nu se concentrează pe FIFA și că are lucruri mai importante de făcut și mă refer la fotbal. S-a descurcat destul de bine când am jucat, dar au trecut vreo trei, patru ani. Poate că a învățat mai multe de atunci.

Ovidiu Pătrașcu: „Are cardul incredibil și are 99 la stamina, ceea ce este fabulos”

Sunt îmbunătățiri pentru fotbaliștii români în FIFA 23?

– Știi ce îmi place și mi se pare foarte interesant, este faptul că avem români care intră în echipa săptămânii. L-am avut pe Bancu și l-am avut și pe Popadiuc. Îl avem pe Popadiuc de la Chindia Târgoviște, care arată foarte bine pace, dribbling și este un card foarte interesant.

Asta mi se pare cel mai tare lucru, pentru că la trei săptămâni sau o lună mai primește un card din Liga 1 un inform. Uneori poți chiar să îl utilizezi în ultimate team-ul tău alături de alți jucători din Europa.

Nicușor Bancu a prins echipa săptămânii în FIFA 23 după meciul naționalei cu Bosnia.

– Are cardul incredibil și are 99 la stamina, ceea ce este fabulos. Da este super rar, sunt foarte rar jucătorii care au această valoare la stamina, sunt jucători mari din Europa care pe tot parcursul sezonului primesc carduri speciale și nu ajung să aibă stamina de 99.

„Noi încercăm în fiecare an să ne bătem la titlu, dar parcă ne lipsește continuitatea”

Ești și suporter al Universității Craiova, crezi că se poate bate la titlu în acest sezon?

– Noi încercăm în fiecare an să ne bătem la titlu, dar parcă ne lipsește continuitatea. Anul trecut a fost Reghecampf și nu pot să zic că a terminat sezonul rău, dar nu s-a mai înțeles cu conducerea și nu a continuat. Poate că o continuitate pe bancă ar ajuta echipa.

Chiar dacă nu reușim să câștigăm titlul anul acesta, poate să îl păstrăm pe Rădoi și asta cred că se va vedea. Liniște din puncte de vedere finaniar există din câte știu eu, suntem cam cel mai bun club pe marketing din țară, sunt toate condițiile la .

Ai fost și jucător la Universitatea Craiova, cum a fost trecerea la FIFA?

– Evident că mă jucam FIFA de când eram mai mic, încă din perioada junioratului. Am avut o perioadă când m-am accidentat la fotbal și am început să joc puțin mai mult. Am început să văd că mă descurc destul de bine, m-am interesat pe internet unde aș putea să îmi testez forțele cu jucători mai buni din România și de acolo a început ușor totul.

Am participat prima dată la un campionat național, unde am luat locul trei și l-am câștigat pe următorul, apoi m-am calificat la mondiale și tot așa. Mi-am revenit după accidentare și nu am mai continuat cu fotbalul, nu am zis neapărat să mă axez pe FIFA, pentru că la momentul respectiv eram și la facultate, dar nu a mai fost să fie, s-a deschis această cale cu FIFA.

Regreți că nu ți-ai continuat cariera de fotbalist, te vedeai jucând în SuperLiga?

– Acum nu regret, dacă mă îmi puneai întrebarea atunci aș fi regretat, dar acum 100% nu, pentru că am reușit mult mai multe în acest domeniu, decât cred eu că aș fi reușit în fotbal, ținând cont de cât de bun eram eu la fotbal. Nu eram rău, eram ok, dar aici am putut să fiu un Messi, Ronaldo în FIFA, iar în fotbal poate cu puțin noroc și continuitate aș fi ajuns un jucător în Liga 1.