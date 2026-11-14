Un campion mondial, candidat pentru președinția Germaniei! Este alesul partidului de extremă dreaptă

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Thomas Berthold (62 de ani) ar urma să fie candidatul partidului de extremă dreaptă AfD pentru președinția Germaniei. Campion mondial în 1990 alături de echipa națională, acesta a evoluat pentru mai multe cluburi importante, precum Bayern Munchen, AS Roma sau VfB Stuttgart. Presa din Germania a dezvăluit ce șanse ar avea acesta.

Campionul mondial Thomas Berthold, propus de AfD pentru președinția Germaniei

îl va propune pe fostul fotbalist Thomas Berthold pentru președinția Germaniei, conform . Totuși, publicația precizează faptul că acesta nu are vreo șansă de a ocupa postul. „Berthold nu are nicio șansă reală de a deveni următorul președinte. CDU (n.r. Uniunea Creștin-Democrată) și CSU (n.r. Uniunea Creștin-Socială) au desemnat-o pe Ilse Aigner, președinta Parlamentului landului Bavaria, drept candidată comună.

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SPD (n.r. Partidul Social Democrat) și Verzii o susțin pe Aigner, asigurându-i astfel o majoritate. Succesorul președintelui Frank-Walter Steinmeier va fi ales de Adunarea Federală pe 30 ianuarie”, au precizat germanii. Berthold nu a avut vreo implicare majoră în politică după retragerea din fotbal, cu o singură excepție: a participat la un protest în 2020 împotriva măsurilor anti-coronavirus impuse de guvern.

Cine este Thomas Berthold

Lansat în fotbal de Eintracht Frankfurt, Thomas Berthold a evoluat pentru prima echipă în perioada 1982-1987, înainte de a pleca în Serie A, cel mai puternic campionat al vremii. A petrecut patru sezoane în eșalonul de top al fotbalului italian, două la Verona și două la , înainte de a reveni în Germania în 1991. A petrecut alte două sezoane la , iar apoi a semnat cu VfB Stuttgart, unde a petrecut 7 ani.

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S-a retras în 2001, după o scurtă experiență la formația turcă Adanaspor. A câștigat două trofee cu echipele de club, Cupa Italiei în 1991 cu AS Roma și Cupa Germaniei în 1997 cu Stuttgart. În perioada 1985-1994 a strâns 62 de selecții la națională, pentru care a reușit să înscrie un gol. Cea mai importantă performanță a carierei sale este Cupa Mondială câștigată în 1990 alături de reprezentativa Germaniei de Vest, fiind titular în finala cu Argentina. După retragere, a activat ca analist pentru mai multe posturi de televiziune din Germania și Anglia.