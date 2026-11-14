Un campion mondial, candidat pentru președinția Germaniei! Este alesul partidului de extremă dreaptă

Thomas Berthold (62 de ani) ar urma să fie candidatul partidului de extremă dreaptă AfD pentru președinția Germaniei. Campion mondial în 1990 alături de echipa națională, acesta a evoluat pentru mai multe cluburi importante, precum Bayern Munchen, AS Roma sau VfB Stuttgart. Presa din Germania a dezvăluit ce șanse ar avea acesta.
Partidul de extremă dreaptă AfD îl va propune pe fostul fotbalist Thomas Berthold pentru președinția Germaniei, conform Bild. Totuși, publicația precizează faptul că acesta nu are vreo șansă de a ocupa postul. „Berthold nu are nicio șansă reală de a deveni următorul președinte. CDU (n.r. Uniunea Creștin-Democrată) și CSU (n.r. Uniunea Creștin-Socială) au desemnat-o pe Ilse Aigner, președinta Parlamentului landului Bavaria, drept candidată comună.
SPD (n.r. Partidul Social Democrat) și Verzii o susțin pe Aigner, asigurându-i astfel o majoritate. Succesorul președintelui Frank-Walter Steinmeier va fi ales de Adunarea Federală pe 30 ianuarie”, au precizat germanii. Berthold nu a avut vreo implicare majoră în politică după retragerea din fotbal, cu o singură excepție: a participat la un protest în 2020 împotriva măsurilor anti-coronavirus impuse de guvern.
Lansat în fotbal de Eintracht Frankfurt, Thomas Berthold a evoluat pentru prima echipă în perioada 1982-1987, înainte de a pleca în Serie A, cel mai puternic campionat al vremii. A petrecut patru sezoane în eșalonul de top al fotbalului italian, două la Verona și două la AS Roma, înainte de a reveni în Germania în 1991. A petrecut alte două sezoane la Bayern Munchen, iar apoi a semnat cu VfB Stuttgart, unde a petrecut 7 ani.
S-a retras în 2001, după o scurtă experiență la formația turcă Adanaspor. A câștigat două trofee cu echipele de club, Cupa Italiei în 1991 cu AS Roma și Cupa Germaniei în 1997 cu Stuttgart. În perioada 1985-1994 a strâns 62 de selecții la națională, pentru care a reușit să înscrie un gol. Cea mai importantă performanță a carierei sale este Cupa Mondială câștigată în 1990 alături de reprezentativa Germaniei de Vest, fiind titular în finala cu Argentina. După retragere, a activat ca analist pentru mai multe posturi de televiziune din Germania și Anglia.