Un campion mondial și european, strigăt de disperare: „Noi nu avem psiholog, nutriționist. Se simte lipsa în staff-ul unui sportiv profesionist”

Cătălin Chirilă a adus , însă sportivul a tras un semnal de alarmă.

Cătălin Chirilă scoate în evidență diferențele mari de pregătire față de sportivii din alte țări: „Uneori se simte”

Cătălin Chirilă a reușit să aducă aurul la Campionatul Mondial din Canada și s-a impus în fața campionului olimpic de la Tokyo, brazilianul Isaquias Santos. Românul l-a învins și pe cehul Martin Fuksa, care deține recordul mondial în proba de canoe 1000 metri simplu, 3:42.385.

„Uneori se simte diferența față de cei din străinătate. Am învins campionul olimpic (n.r. – Isaquias Santos). Poate nici el nu are condiții extraordinare, dar tot are un sprijin. Noi nu avem psiholog, nutriționist. Se simte lipsa în staff-ul unui sportiv profesionist”, a declarat Cătălin Chirilă la .

Din punctul său de vedere, performanțele realizate de Ivan Patzaichin sunt imposibil de realizat de către un alt sportiv român în acest moment.

„Performanțele lui Ivan Patzaichin sunt de neegalat. Am apărut eu acum, o singură persoană. Cu o singură persoană nu se face primăvară. Mă bucur că măcar pot fi o inspirație pentru copii”.

Cătălin Chirilă atrage atenția că va fi extrem de dificil să mai reușească aceleași performanțe pe viitor, dacă nu se va schimba nimic.

„Este greu de ajuns sus, dar mai greu e să te menții. Acum adversarii mă cunosc, mi-au observat stilul nebun de abordare, pentru că e un stil nebun. Încep finish-ul de la jumătatea cursei”, a mai spus canotorul pentru sursa citată.

Cătălin Chirilă a făcut senzație și la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen

Cătălin Chirilă , deși a reușit să cucerească o medalie de aur și una de bronz la Europenele de la Munchen în această vară.

Este unul dintre cei mai valoroși canotori români în acest moment, iar Cătălin Chirilă a adus României nu mai puțin de patru medalii în doar o lună.

A câștigat titlul continental în proba de canoe simplu 1000 de metri și medaliat cu bronz la 500 de metri simplu. Apoi a cucerit două medalii și la Campionatele Mondiale de Canoe Sprint și Paracanoe din Halifax, Canada: aur la 1000 de metri și argint la 500 de metri, tot la canoe simplu.