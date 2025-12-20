Un campion național a fost condamnat la moarte! „Viața lui este în pericol. Execuția ar putea avea loc în orice moment”

ADVERTISEMENT

Mohammad Javad Vafaei Sani, un pugilist în vârstă de 30 de ani, din Mashhad, nord-estul Iranului, riscă pedeapsa capitală după ce a participat la un protest în urmă cu cinci ani. Cazul său a revenit în prim-plan după ce cererea de rejudecare i-a fost respinsă la jumătatea lunii decembrie.

Un fost campion național e condamnat la pedeapsa cu moartea!

Vafaei Sani este boxer de performanță, multiplu medaliat la competiții naționale în , considerat unul dintre sportivii promițători ai generației sale. Acesta a fost luat în calcul chiar să își reprezinte țara la competiții internaționale.

În 2020, boxerul a fost arestat pentru participarea la protestele democratice din 2019, declanșate în mai multe orașe iraniene, inclusiv în Mashhad. Autoritățile l-au acuzat de sprijinirea un grup de opoziție interzis de regim.

De atunci, Vafaei Sani a petrecut cinci ani în detenție, perioadă în care, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, a fost torturat și ținut în izolare. În septembrie 2024, el a fost condamnat la moarte pentru a treia oară, sub acuzația vagă de „corupție”. Curtea Supremă a Iranului a confirmat sentința pe 4 octombrie, iar pe 15 decembrie cererea de rejudecare a fost respinsă definitiv.

Se pregătește execuția sportivului? Detaliul îngrijorător observat de activiști

În aceeași zi, sportivul a primit o vizită neașteptată din partea mamei sale, un gest care, potrivit activiștilor, indică apropierea execuției. Alarma a fost trasă public de Shahin Gobadi, membru al Consiliului Național de Rezistență al Iranului, care a declarat că viața boxerului este în pericol grav și că sentința ar putea fi pusă în aplicare în orice moment.

„Viața lui este în pericol grav, iar execuția sentinței sale de moarte ar putea avea loc în orice moment. Trebuie să ținem cont de faptul că, în ultimii șase ani, regimul a recurs la torturi intense și a încercat din răsputeri să-l forțeze să renunțe la MEK”,a fost anunțul disperat făcut de Shahin Gobadi, membru al Consiliului Național de Rezistență al Iranului