Un candidat la preşedinţie îl atacă violent pe Klaus Iohannis: “Nu vreau să-mi predea individul ăsta mandatul! Nu vreau să am de-a face cu un asemenea specimen!”

Sebastian Popescu, candidatul Partidului Noua Românie la președinție, a fost luni, 21 octombrie, invitatul reputatului jurnalist Mihai Tatulici, care a revenit în forță în lumina reflectoarelor după 11 ani de pensie, live pe FANATIK.

”Iohannis nu veghează la nimic decât la golf”

În cadrul talk-show-lui politic și social președintele Partidului Noua Românie a lansat un val de critici dure la adresa actualului lider de la Cotorceni pe care l-a acuzat că a cheltuit banii românilor pe excesele sale.

”Eu tratez foarte serios finanțele statului român și nu mi-aș permite să cheltui nici măcar un leu pe astfel de excese, darămite un milion de euro să te duci în Japonia, un milion de euro să te duci în Africa de Sud. Eu nu vreau asta”, a declarat Sebastian Popescu, în exclusivitate la FANATIK.

Întrebat dacă va ajunge președinte ce va face, Sebastian Popescu a răspuns: ”Închiriem un avion de la compania națională de stat, pe mult mai puțini bani și nu mă duc singur, nu mă duc în vizită eu personal, mă duc în numele statului român”.

De asemenea, candidatul Partidului Noua Românie la Cotroceni a subliniat că președintele țării nu este doar de decor, ci are foarte multe atribuții.

”Și dacă vorbim acum despre ce poate să facă președintele, că are o groază de atribuții contrar celor ce spun că președintele este de decor și că nu are nicio putere, eu vă demonstrez cu Constituția în față că are foarte multă putere, doar dacă vrea să o exercite și în sens bun”, a mai afirmat politicianul.

Mai mult, el a ținut să precizeze că președintele ”Klaus Iohannis nu veghează la nimic decât la golf și la schi și știu eu, tenis”.

“Nu vreau să-mi predea individul ăsta mandatul!”

În plus, , însă are ceva în comun cu actualul șef al statului și anume, tenisul. Cu toate acestea, el a menționat că dacă va câștiga alegerile prezidențiale nu vrea ca Iohannis să facă predarea de mandat.

”Când o să facă predarea de mandat către mine oricum nici nu vreau să vină, nu vreau să îmi predea, vă spun sincer. Dacă ajung președintele României acum, eu nu vreau să îmi predea individul ăsta mandatul îi spun: ‘Du-te de acolo, pleacă! După ce pleci tu vin și eu. Nu am nevoie să vii să îmi faci predarea aceea tradițională du-te de aici’”, a transmis Popescu la TATULICI LA FANAT1K.

Liderul Partidului Noua Românie a recunoscut că nu îi suportă pe ultimii doi președinți ai României, ”nu îl suport nici pe el, nici pe Băsescu. Nu vreau să am de-a face cu un asemenea specimen nu a făcut nimic”.

Un candidat la preşedinţie îl atacă violent pe Klaus Iohannis: “Nu vreau să-mi predea individul ăsta mandatul! Nu vreau să am de-a face cu un asemenea specimen!”