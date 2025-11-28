Un candidat la Primăria Capitalei, dat în judecată pentru că nu și-a achitat facturile la gaze. Motivul pentru care a refuzat să plătească

ADVERTISEMENT

Pe 18 noiembrie, Biroul Electoral Municipal a analizat candidaturile depuse de Dan Cristian Popescu și Constantin Tițian Filip pentru alegerile la Primăria Capitalei. BEM a respins înscrierea în competiția electorală a lui Popescu, deoarece acesta a depus o propunere de candidatură independentă, deși deține calitatea de membru PSD, având, totodată, și funcția de consilier general al Consiliului General al Municipiului București din partea PSD.

Datoriile lui Constantin Tițian Filip la compania de gaze sunt de 13.500 lei

În schimb, a fost admisă candidatura independentă a lui Constantin Tițian Filip, medic neurochirurg, care a participat și la alegerile locale din 2020, pentru Primăria Sector 4, astfel că pe lista finală se află 17 pretendenți pentru funcția de primar al Capitalei. Tițian Filip are probleme financiare destul de mari, deoarece a fost dat în judecată de furnizorul de gaze Engie Romania SA pentru neplata facturilor.

Dosarul al cărui obiect este „ordonanță de plată” a fost înregistrat pe 29 februarie 2024 la Judecătoria Sectorului 4, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Engie a solicitat obligarea debitorului Constantin Tițian Filip la plată sumei totale de 13.505,57 lei, compusă din suma 12.846,74 lei – debit principal și suma de lei 658,83 – majorări de întârziere/penalități, reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale.

S-a arătat că între Engie și debitorul pârât Constantin Tițian Filip a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale din februarie 2020. În baza contractului, societatea a furnizat, iar debitorul pârât din București, sector 4. Engie a menționat că a emis o serie de facturi pe care Tițian Filip a înțeles să nu le achite în termenii și condițiile stabilite, apreciind că sunt îndeplinite condițiile legale în vederea admiterii cererii pentru emiterea unei ordonanțe de plată.

Engie a specificat că Constantin Tițian Filip refuză fără justificare îndeplinirea propriilor obligații ce rezultă din contractul încheiat, astfel încât prin formularea prezentei cereri pentru emiterea unei ordonanțe de plată, debitorul este „provocat” să adopte o atitudine, returnându-i astfel tăcerea contra lui. După cum a menționat anterior, între reclamantă și debitorul pârât a fost încheiat contractul în baza căruia societatea a furnizat, iar debitorul a beneficiat de gaze naturale. Pentru serviciile de furnizare gaze naturale prestate, reclamanta a emis și comunicat o serie de facturi pe care debitorul a înțeles să nu le achite în termenii și condițiile stabilite contractual, rezultând astfel debitul/creanța ce face obiectul prezentei cereri.

Tițian Filip a spus că consumul de gaze a fost estimativ

Întrucât nu a formulat obiecții în privința detalierii serviciilor prestate și nici în privința cuantumului facturilor, debitorul pârât și-a recunoscut și însușit propriile obligațiile. Potrivit art. 4 din contract, consumatorul avea obligația să achite contravaloarea serviciilor prestate în baza facturilor emise de către creditoarea în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către furnizor aceasta fiind data scadenței facturilor.

Conform contractului, în cazul neachitării facturilor la termenul scadent, subscrisa are dreptul de a percepe majorări de întârziere pentru la data plății efective, nivelul majorării de întârziere este egal cu nivelul majorării de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat”, expres stabilit și prevăzut prin reglementări legale, respectiv OG nr. 92/2003, cu modificările și completările legislative și Codul fiscal, fiind expres determinate și menționate în cadrul facturilor fiscale și anexelor aferente privind modul de calcul.

Pe cale de consecință, Engie a considerat că sunt îndeplinite și condițiile existenței unei creanțe certe, lichide și exigibilă. Prin întâmpinarea din data de 13.06.2024, pârâtul Constantin Tițian Filip a solicitat respingerea cererii formulate de Engie Romania SA, ca nelegală şi netemeinică. În motivare, a învederat că a încheiat un contract de furnizare pentru furnizare de gaze şi facturile emise de furnizor nu sunt conforme pentru că consumul nu a fost cert, a fost estimativ urmând a se regulariza.

Candidatul la Primăria Capitalei a fost de părere că facturile sunt nule

Tițian Filip a arătat că nu a primit nicio regularizare, valoarea facturilor a rămas la fel, fiind obligat să plătească facturi de gaze pe care nu le-a consumat niciodată. El a menționat că facturile emise conțin cantităţi de gaz şi facturi diferite, și a adăugat că contractul încheiat a fost pentru un pret prestabilit, întrebându-se de ce prețurile sunt diferite pentru fiecare factură. El a spus că, având în vedere că furnizorul nu a respectat preţul, contractul este nul de drept.

Instanţa a constatat că penalităţile de întârziere în cuantum procentual de 0,4% pe zi de întârziere din valoarea debitului restant sunt stabilite prin lege și au menirea să acopere prejudiciul produs reclamantei ca urmare a executării cu întârziere a obligaţiei de plată, motiv pentru care instanţa apreciază şi această solicitare a reclamantei întemeiată. Dacă o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Prin urmare, instanța a arăat că va obliga pârâtul Constantin Tițian Filip la plata către reclamantă a penalităţilor de întârziere, în cuantum de 658,83 lei. Pentru aceste motive, instanţa a admis cererea şi a ordonat pârâtului să achite reclamantei, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, suma de 12.846,74 lei reprezentând facturi scadente şi neachitate, precum și penalități de întârziere de 658,83 lei. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorul 4 pe 19 septembrie 2024.