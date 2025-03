Un cântăreț cunoscut a murit la doar 43 de ani. Care ar fi fost cauza decesului

Este doliu în lumea muzicală după ce un cântăreț cunoscut s-a stins din viață la doar 43 de ani. Autoritățile investighează cauza morții artistului.

Un cântăreț cunoscut a fost găsit mort la doar 43 de ani

Cântărețul și compozitorul sud-coreean Wheesung într-un apartament din Gwangjin gu, Seul, în jurul orei 18:29, conform poliției și departamentului de pompieri.

Incidentul a fost raportat de către familia artistului, iar un echipaj s-a deplasat rapid la fața locului. În acest moment, autoritățile cercetează cauza decesului întrucât consideră că a trecut mult timp până când trupul cântărețului a fost găsit.

Oamenii legii iau în calcul posibilitatea unei supradoze sau a unei sinucideri. Nu au existat semne de activitate criminală, precum o intruziune externă, după cum au mai spus autoritățile.

Polițiștii au confirmat că investighează dacă artistul a lăsat un testament, precum și circumstanțele exacte ale producerii decesului, potrivit .

lui Wheesung i-a întristat pe apropiații artistului, dar și pe colegii și fanii acestuia. Cântărețul urma să susțină un concert comun cu KCM la Daegu EXCO Auditorium, pe 15 martie. De altfel, cu patru zile înainte de deces, solistul le-a transmis urmăritorilor că “ne vedem pe 15 martie”.

Wheesung a debutat în industria muzicală în 2002, atunci când a lansat primul său album, “Like a Movie”. A devenit celebru după ce și-a lansat piesa de succes “Can’t I?”. A devenit popular și datorită unor melodii precum “With Me”, “The Day We Met Again”, “Incurable Disease” și “One Year”.

De asemenea, a fost și un compozitor apreciat. A scris versuri pentru mai multe melodii populare. Printre acestea se numără “ Password 486” (Younha), “Crazy Because of You” (T-ara), “Magic Girl” (Orange Caramel) sau “Dance The Night Away” (TWICE).

Artistul a avut probleme cu legea

În 2017, și-a lansat casa de discuri Real Slow Company. Cariera sa a avut, însă, de suferit după ce managerul său și-a pierdut viața în mod neașteptat. Cei doi se cunoșteau de mulți ani, iar artistul a fost în stare de șoc după acel moment.

În 2021, s-a confruntat cu probleme legale. Cântărețul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru doi ani pentru administrarea ilegală de propofol, un anestezic psihotrop pentru somn.

Mai mult, în martie și aprilie 2020, a fost găsit inconștient după ce și-a injectat etomidat, un alt anestezic. La momentul respectiv, acesta nu a fost clasificat ca narcotic, cu toate că are efecte similare cu propofolul.