Un castel din România apare în cel mai terifiant horror al anului 2024. Filmul se va lansa chiar de Crăciun, cu o distribuție de 5 stele

Un castel din România, mai exact din Transilvania, atrage ca un magnet producătorii străini de film, în special din genul horror. Transilvania este locul în care s-a născut mitul Dracula, iar zecile de ecranizări inspirate de el au un impact uriaș asupra publicului.

Nosferatu, cel mai așteptat horror al anului, se lansează de Crăciun

Cea mai nouă adaptare a legendei transilvănene este Nosferatu, realizat de cineastul american Robert Eggers. Aceasta urmează să aibă premiera chiar în ziua de Crăciun. Filmul are o distribuție de zile mari, cu Bill Skarsgård (The Crow, It), în rolul contelui Orlok, Lily-Rose Depp (The Idol), Nicholas Hoult, Emma Corrin (The Crown), Ralph Ineson (Game of Thrones), Simon McBurney (The Manchurian Candidate) sau legendarul Willem Dafoe.

Nosferatu este, de departe, , atât prin tema abordată cât și prin distribuția de excepție.

Producția reprezintă o readaptare modernă a filmului-cult ”Nosferatu: Simfonia groazei”, realizat în 1922 de regizorul german F.W. Murnau. Eggers, care a mai dat lovitura cu ”The Witch” (2015) sau ”The Lighthouse” (2017), a anunțat că intenționează să realizeze o nouă ecranizare inspirată de , încă din anul 2015. Doar că planurile i-au fost date peste cap de două ori, pentru că a pierdut finanțarea. În acest moment, filmele cu vampiri realizate cu buget mare sunt considerate cele mai ”periculoase” de la Hollywood. Motivul: rezultatele imprevizibile de box-office.

Un castel din România, considerat ”mai sinistru” decât cele din Cehia

Filmările pentru Nosferatu 2024 au demarat în toamna anului 2022, însă locațiile au rămas mai degrabă secrete. Cert este că o mare parte a acestora au fost realizate în Europa. Între februarie și mai 2023, echipa de producție a fost localizată la câțiva kilometri de Praga. Filmările s-au desfășurat prin intermediul unei case de producție locale, Barrandov Studios.

Scenele de interior au fost filmate la Castelul Rozmital, din Regiunea Bohemia și complexul Invalidovna din Praga, o clădire istorică realizată în stil baroc.

Și totuși, pentru un film cu vampiri ai nevoie de un castel din România. Primele zvonuri că unele dintre cadrele exterioare se vor filma în țara noastră au apărut în martie 2023, în publicația .

Niciun alt indiciu nu a mai fost dat până recent, când a fost lansat primul trailer oficial al producției Nosferatu 2024. Aici nu apare castelul din Republica Cehă ci chiar unul din România. Și unul destul de cunoscut.

Castelul Corvinilor, cunoscut și drept Castelul Huniarzilor este cetatea medievală care va fi casa contelui Orlok.

Castelul Corvinilor, în top 10 destinații de basm din Europa

Alegerea unui castel din România nu a fost una întâmplătoare. Cu o construcție începută în 1440 și încheiată cinci secole mai târziu, cetatea medievală este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România și printre cele mai frumoase din lume. Locația este considerată în ”top 10 destinații de basm din Europa”.

Cetatea este situată în Hunedoara și atrage peste 300.000 de turiști, anual. Este o construcție impunătoare prevăzută cu turnuri și bastioane, edificată de Iancu de Hunedoara pe o stâncă pe lângă care curge pârâul Zlaști. În prezent, Castelul Corvinilor aparține statului român și a fost transformat în muzeu.

Nosferatu nu este prima producție horror de calibru care filmează în la un castel din România. Filmul ”The Nun/Călugărița: Misterul de la mănăstire” a fost realizat în întregime, în România. Cele mai multe cadre au fost filmate la Palatul Mogoșoaia, dar și la Castelul Corvinilor, Castelul Bethlen din Criș sau la Palatul Parlamentului. Acțiunea filmului se desfășoară la Mănăstirea Cârța din județul Sibiu. Aceasta care a fost fondată în anul 1205 dar, în prezent, aici au mai rămas doar câțiva pereți.

Un alt castel din România în care s-a filmat un horror este cel din Bușteni. Este vorba despre Castelul Cantacuzino, care apare în serialul Wednesday, realizat de regizorul Tim Burton, pentru Netflix. În serial, aici este internatul Nevermore, locul principal al acțiunii. Doar primul sezon al serialului Wednesday a fost filmat în țara noastră. Ulterior, echipa de producție a preferat Irlanda, din cauza unor neînțelegeri financiare cu statul român.