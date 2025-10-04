Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute

După ce în luna septembrie americanii au deplâns , acum nenorocirea s-a abătut asupra NFL. Un fost câștigător de Super Bowl a decedat la vârsta de 39 de ani.

A murit un câștigător de Super Bowl

Fostul jucător al echipelor Baltimore Ravens, Indianapolis Colts și Washington Redskins, Arthur Jones, cunoscut pentru carisma sa și pentru că a avut o contribuție importantă la câștigarea Super Bowl în 2013, a murit la vârsta de 39 de ani.

Conform informațiilor provenite de la dispeceratul 911, defibrilatorul din casa lui Jones a fost activat, declanșând un răspuns automat al pompierilor și al ambulanței, deși cauza exactă a decesului nu a fost încă dezvăluită.

”Suntem profund întristați de vestea trecerii subite în neființă a lui Arthur. Prezența sa a fost un adevărat dar pentru cei din jurul său. Arthur a radiat întotdeauna entuziasm, cu un zâmbet larg și o energie care i-a inspirat pe toți cei care l-au cunoscut. Era un om bun și respectuos, dedicat familiei și colegilor săi”, a declarat Eric DeCosta, managerul lui Baltimore Ravens, potrivit .

Jones, omagiat de antrenorul lui Baltimore

Arthur Jones a rămas în inimile fanilor lui Baltimore Ravens, pentru că la acea finală din 2013 l-a blocat pe fundașul lui San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, și a recuperat o minge care s-a dovedit a fi cheia victoriei.

”Îmi este inima grea astăzi după pierderea lui Art Jones. A fost cu adevărat o persoană remarcabilă. Un coechipier dedicat, un muncitor neobosit și cineva pe care orice antrenor ar fi mândru să-l conducă. Dragostea sa pentru viață, spiritul generos și zâmbetul radiant au lăsat o impresie de durată asupra tuturor celor suficient de norocoși să-l cunoască.

Avea un dar autentic de a se conecta cu oamenii, aducând bucurie în vestiar și nu numai, iar prezența sa a fost o sursă de lumină în echipa noastră și în comunitatea Baltimore”, a spus și John Harbaugh, antrenorul principal al formației din Maryland.

Cine a fost Arthur Jones. Profilul jucătorului

S-a născut pe 3 iunie 1986 la Rochester, New York, și a jucat fotbal american la nivel universitar pentru Syracuse Orange. A fost selectat de Baltimore Ravens în runda a cincea a draftului NFL din 2010 și a câștigat Super Bowl XLVII cu ei.

După acea performanță din 2013 a ales să plece și a jucat timp de doi pentru Indianapolis Colts, înainte de a merge la Washington Redskins, acolo unde și-a cariera. În total, a jucat opt ​​sezoane în NFL, participând la 64 de meciuri, reușind 173 de deposedări și 10 blocaje.

Frați mai mici ai lui Arthur Jones sunt și ei sportivi de înaltă clasă. Jon Jones a fost campion UFC la categoria grea, în timp ce mezinul Chandler Jones a câștigat și el Super Bowl în 2015, alături de New England Patriots.

Alte nume celebre din NFL care au murit în ultimul timp

În vara anului trecut, lumea fotbalului american de peste Ocean a fost uluită să afle de , în vârstă de 40 de ani, și el fost câștigător al Super Bowl cu Baltimore Ravens în 2013.

În primăvara acestui an, . El a moștenit franciza de la tatăl său în 1997 și a devenit la acel moment cel mai tânăr deținător de club din NFL.

Ultima tragedie care a lovit lumea fotbalului american a avut loc în această vară, odată cu . Fost câștigător de Super Bowl cu Philadelphia Eagles în 2017, el s-a stins la doar câteva luni după ce a fost diagnosticat cu cancer.