Sport

Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute

O veste extrem de tristă a venit de peste Ocean, acolo unde un fost jucător de fotbal american, câștigător de Super Bowl, a murit în condiții necunoscute.
Traian Terzian
04.10.2025 | 20:00
Un castigator de Super Bowl a murit la 39 de ani Cauzele decesului sunt necunoscute
ULTIMA ORĂ
Un câștigător de Super Bowl a murit la doar 39 de ani. Sursă foto: USA Today

După ce în luna septembrie americanii au deplâns moartea tânărului hocheist Orca Wiesblatt, acum nenorocirea s-a abătut asupra NFL. Un fost câștigător de Super Bowl a decedat la vârsta de 39 de ani.

ADVERTISEMENT

A murit un câștigător de Super Bowl

Fostul jucător al echipelor Baltimore Ravens, Indianapolis Colts și Washington Redskins, Arthur Jones, cunoscut pentru carisma sa și pentru că a avut o contribuție importantă la câștigarea Super Bowl în 2013, a murit la vârsta de 39 de ani.

Conform informațiilor provenite de la dispeceratul 911, defibrilatorul din casa lui Jones a fost activat, declanșând un răspuns automat al pompierilor și al ambulanței, deși cauza exactă a decesului nu a fost încă dezvăluită.

ADVERTISEMENT

”Suntem profund întristați de vestea trecerii subite în neființă a lui Arthur. Prezența sa a fost un adevărat dar pentru cei din jurul său. Arthur a radiat întotdeauna entuziasm, cu un zâmbet larg și o energie care i-a inspirat pe toți cei care l-au cunoscut. Era un om bun și respectuos, dedicat familiei și colegilor săi”, a declarat Eric DeCosta, managerul lui Baltimore Ravens, potrivit Marca.

Jones, omagiat de antrenorul lui Baltimore

Arthur Jones a rămas în inimile fanilor lui Baltimore Ravens, pentru că la acea finală din 2013 l-a blocat pe fundașul lui San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, și a recuperat o minge care s-a dovedit a fi cheia victoriei.

ADVERTISEMENT
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință...
Digi24.ro
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”

”Îmi este inima grea astăzi după pierderea lui Art Jones. A fost cu adevărat o persoană remarcabilă. Un coechipier dedicat, un muncitor neobosit și cineva pe care orice antrenor ar fi mândru să-l conducă. Dragostea sa pentru viață, spiritul generos și zâmbetul radiant au lăsat o impresie de durată asupra tuturor celor suficient de norocoși să-l cunoască.

ADVERTISEMENT
A rupt tăcerea, după ce toată lumea a spus că e noul iubit...
Digisport.ro
A rupt tăcerea, după ce toată lumea a spus că e noul iubit al vedetei care e cu 32 de ani mai mică decât el

Avea un dar autentic de a se conecta cu oamenii, aducând bucurie în vestiar și nu numai, iar prezența sa a fost o sursă de lumină în echipa noastră și în comunitatea Baltimore”, a spus și John Harbaugh, antrenorul principal al formației din Maryland.

Cine a fost Arthur Jones. Profilul jucătorului

S-a născut pe 3 iunie 1986 la Rochester, New York, și a jucat fotbal american la nivel universitar pentru Syracuse Orange. A fost selectat de Baltimore Ravens în runda a cincea a draftului NFL din 2010 și a câștigat Super Bowl XLVII cu ei.

ADVERTISEMENT

După acea performanță din 2013 a ales să plece și a jucat timp de doi pentru Indianapolis Colts, înainte de a merge la Washington Redskins, acolo unde și-a cariera. În total, a jucat opt ​​sezoane în NFL, participând la 64 de meciuri, reușind 173 de deposedări și 10 blocaje.

Frați mai mici ai lui Arthur Jones sunt și ei sportivi de înaltă clasă. Jon Jones a fost campion UFC la categoria grea, în timp ce mezinul Chandler Jones a câștigat și el Super Bowl în 2015, alături de New England Patriots.

Alte nume celebre din NFL care au murit în ultimul timp

În vara anului trecut, lumea fotbalului american de peste Ocean a fost uluită să afle de decesul lui Jacoby Jones, în vârstă de 40 de ani, și el fost câștigător al Super Bowl cu Baltimore Ravens în 2013.

În primăvara acestui an, miliardarul Jim Irsay, proprietar al echipei Indianapolis Colts, și-a pierdut viața la 65 de ani. El a moștenit franciza de la tatăl său în 1997 și a devenit la acel moment cel mai tânăr deținător de club din NFL.

Ultima tragedie care a lovit lumea fotbalului american a avut loc în această vară, odată cu moartea lui Bryan Braman. Fost câștigător de Super Bowl cu Philadelphia Eagles în 2017, el s-a stins la doar câteva luni după ce a fost diagnosticat cu cancer.

Atuul surpriză al celor de la FCSB în lupta pentru play-off: “Nici nu...
Fanatik
Atuul surpriză al celor de la FCSB în lupta pentru play-off: “Nici nu îşi dau seama cât de important e!”
Rezultate SuperLiga, etapa 12. FC Argeș – Petrolul 0-1. Prahovenii câștigă după o...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 12. FC Argeș – Petrolul 0-1. Prahovenii câștigă după o pauză de peste două luni. Cum arată echipele de start din Rapid – Farul
Mirel Rădoi are propriul meci la FCSB – Universitatea Craiova: „Vor fi ambiții...
Fanatik
Mirel Rădoi are propriul meci la FCSB – Universitatea Craiova: „Vor fi ambiții personale!”. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A refuzat-o pe Dinamo, iar acum se îndreaptă către Serie C!
iamsport.ro
A refuzat-o pe Dinamo, iar acum se îndreaptă către Serie C!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!