Un celebru cântăreț a murit. Avea 73 de ani și o carieră de peste patru decenii

Johnny Rodriguez, un celebru cântăreț de muzică country, a murit la vârsta de 73 de ani. A avut o carieră îndelungată și a câștigat numeroase premii.

Un celebru cântăreț a murit. Cine a fost Johnny Rodriguez

de muzică country a fost anunțată de către fiica acestuia, Aubry Rodriguez. Artistul a avut o carieră muzicală de succes și era cunoscut mai ales pentru hituri precum “Ridin’ My Thumb to Mexico” și “You Always Come Back (to Hurting Me)”.

“Tata nu a fost doar un muzician legendar a cărui artă a atins milioane de oameni din întreaga lume, ci și un soț, tată, unchi și frate profund iubit, a cărui căldură, umor și compasiune au modelat viețile tuturor celor care l-au cunoscut”, a scris fiica interpretului pe .

Născut la 10 decembrie 1951, în Sabinal, Texas, la aproximativ 65 de mile vest de San Antonio, Johnny Rodriguez avea doar 7 ani atunci când la chitară. A fost al doilea cel mai mic dintre cei 10 copii ai lui Andres Rodriguez și Isabel Davis.

În anul 1973, Johnny Rodriguez a lansat melodia sa de debut și, totodată, primul single din Top 1o, “Pass Me By (If You’re Only Passing Through)”. Și single-urile lansate ulterior au intrat în top. Este vorba despre “You Always Come Back (to Hurting Me)”, “Ridin’ My Thumb to Mexico” și “That’s the Way Love Goes”.

Artistul a fost nominalizat la premiul Country Music Association pentru vocalistul masculin al anului 1973. Johnny Rodriguez a câștigat premiul Billboard Trend Setter Award pentru primul mexican american care a reușit să cucerească un public național.

Artistul a avut o carieră de peste 40 de ani

În anul 1979, Rodriguez a încheiat colaborarea cu casa sa de discuri, Mercury, după care a semnat cu Epic. Alte trei melodii ale cântărețului au reușit să ajungă în Top 10, și anume “Down on the Rio Grande”, “How Could I Love Her So Much” și “Foolin’”. A continuat să facă muzică și în anii ’90.

Johnny Rodrigiez a fost inclus, în anul 2007, în Texas Country Music Hall of Fame, unde a fost descris ca fiind “cel mai mare și mai memorabil cântăreț Chicano Country din toate timpurile”.

A primit, în 2010, premiul Pioneer Award din partea Institutului de Cultură Hispanică. În 2019, cântărețul a primit premiul Living Legend Award din partea Country Music Association of Texas, potrivit .

Interpretul de muzică country a avut o carieră de peste patru decenii în lumea muzicii. De-a lungul timpului, acesta a lansat 35 de albume.

În anul 1998, Johnny Rodriguez a fost acuzat de crimă. Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost împușcat în casa cântărețului, din Sabinal. Avocații artistului au spus, însă, că acesta ar fi avut dreptul să se apere, potrivit legii din Texas.

Astfel, în 1999, un juriu l-a achitat de acuzație. Artistul risca, atunci, să facă închisoare pe viață. La momentul respectiv, acesta a făcut câteva declarații despre cele întâmplate.

“Îmi pare rău că a avut loc întregul incident. Nu vreau să mai trec prin așa ceva”, a spus interpretul de muzică country, cu mulți ani în urmă.