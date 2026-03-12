Un celebru comentator sportiv și-a dat demisia de la Pro TV! Candidează la șefia Federației. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Alegerile pentru șefia Federației Române de Handbal vor avea loc în luna aprilie, iar Bogdan Voina va fi unul dintre candidați. Din informațiile obținute de FANATIK, fostul handbalist, actual comentator sportiv la Pro TV, și-a anunțat demisia pentru a se putea concentra pe alegeri.

Bogdan Voina și-a dat demisia de la Pro TV! Care este planul celebrului comentator înaintea alegerilor pentru FRH

Având în vedere că Bogdan Voina este candidat la șefia Federației Română de Handbal, FANATIK a aflat că se va retrage o perioadă din activitatea de comentator. În acest moment, fostul handbalist se află în plină campanie electorală și cutreieră întreaga țară pentru a sta de vorbă cu alegătorii săi.

Bogdan Voina și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 47 de ani, pe 6 februarie 2026. În cariera sa de handbalist, actualul candidat la alegerile din luna aprilie a jucat în România, pentru Steaua, dar și în Franța, pentru echipe precum Selestat și Strasbourg.

Nu este prima dată când Voina candidează pentru conducerea handbalului românesc. El a mai făcut-o și în 2022 și a fost al treilea cel mai votat candidat din primul tur. În al doilea tur, el și-a direcționat voturile obținute spre Constantin Din, care avea să fie ales președintele Federației Române de Handbal până în ziua de astăzi.

Cum și-a anunțat Bogdan Voina candidatura la președinția Federației Române de Handbal

Bogdan Voina și-a anunțat candidatura într-un mod special. El a realizat un clip în Sala Polivalentă din București, în care își lasă căștile pe masa comentatorilor și coboară pe teren, unde costumul se transformă în echipament de joc. Alături de acest video, fiul lui Radu Voina a avut și un mesaj pentru toți iubitorii de handbal din România:

„Au fost vremuri în care handbalul românesc a fost pe buzele tuturor. Vremuri în care inspiram o lume întreagă. Astăzi nu mai suntem acolo, dar încă ne putem întoarce. Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm. Sunt Bogdan Voina și pot să transform vocea handbalului în acțiune. De la vorbe la fapte. Acum e momentul!”, a transmis Bogdan Voina.