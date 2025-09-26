Un celebru jucător de fotbal a dat sfaturi despre relații pe Snapchat. Mesajele sale au stârnit un val de controverse. „Alege maximum trei fete”

Un fotbalist celebru a reușit să stârnească un val de controverse în mediul online. Starul a vrut să dea câteva sfaturi amoroase, însă lecțiile sale oferite pe Snapchat au ajuns să fie criticate de fani.

Un fotbalist celebru a dat sfaturi controversate pe Snapchat

Un fotbalist faimos a decis să le fie de ajutor fanilor, dându-le câteva sfaturi în mediul online. , căci despre el este vorba, a ales să le vorbească fanilor despre relații, dar și despre cum anume ar trebui să procedeze bărbații dacă vor să cucerească.

Atacantul de origine nigeriană a ajuns în mijlocul unor controverse din cauza mesajelor sale. Deși poate că intenția lui a fost una bună, modul în care a comunicat ideile sale au general un val de reacții.

au agitat apele pe Snapchat și nu numai. Fanii săi s-au declarat de-a dreptul surprinși de ceea ce a putut spune fotbalistul. Dreptul dovadă, criticile nu au întârziat să apară.

„Să-ți lipsești de respect corpul și să cheltuiești bani cu diferite fete nu te duce nicăieri în viață. Găsește una sau două fete și fă-ți relații. Alege maximum trei. Sau, dacă treci printr-o perioadă dificilă, și patru e în regulă.”, a transmis Victor Boniface, pe Snapchat.

Microbiștii nu au primit deloc bine mesajul lui Victor Boniface. Din contră, mulți au fost de părere că fotbalistul a exagerat și că nu ar fi trebuit să spună asta niciodată. Au existat și voci care i-au sugerat să atragă atenția asupra sa datorită performanțelor din teren și nu din cauza controverselor din mediul online.

„Una nu îți ajunge?”, „Tipul ăsta e nebun!” sau „Cum poți să spui asta?”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Nu este pentru prima data când Victor Boniface agită apele în mediul online

Victor Boniface nu se ferește să dea replici acide în mediul online. De multe ori, fanii au observat că fotbalistul răspiunde pe Snapchat fie într-un mod dur, fie într-un mod amuzant.

În primăvara acestui an, Victor Boniface i-a răspuns unui fan care l-a numit „răutăcios”. Fără să fie neapărat deranjat de remarca microbistului, Boniface a vrut să-i dea replica pe contul de Snapchat, dar și pe cel de Instagram.

„Frate, obișnuiam să te plac, dar ești doar o persoană rea.”, a fost mesajul lăsat de un fan de-ai fotbalistului. Fără să fie deranjat și fără să își cenzureze cuvintele, Boniface i-a dat replica printr-un mesaj usturător:

„Partea amuzantă e că, în fiecare lună, știu cât dau pe aplicația asta. Și doar pentru că nu ajunge și la tine, te pui pe ură. Omul pe care-l urăști nici nu bagă în seamă pe taică-tu. Când o să mă întâlnești față în față, o să vezi ce fel de tip sunt… până atunci, du-te și mănâncă.”, i-a transmis fotbalistul.

Victor Boniface, criticat de antrenorul Horst Steffen

Antrenorul lui Werder Bremen, Horst Steffen, l-a criticat pe noul „transfer de top” al clubului, Victor Boniface, după înfrângerea de pe teren propriu cu SC Freiburg. Împrumutatul de la Bayer Leverkusen nu a prins încă un meci ca titular în primele două etape din Bundesliga de la sosirea sa la echipă. Steffen și-a exprimat nemulțumirea față de prestația lui Boniface din cele 30 de minute jucate, într-o declarație oferită pentru .

Deși anterior i-a lăudat potențialul uriaș, Steffen a subliniat că își dorește ca jucătorul evaluat la 40 de milioane de euro să simplifice jocul. Antrenorul va trebui, în cele din urmă, să se bazeze pe Boniface pentru a conduce atacul, deoarece nu are alte opțiuni reale. Totuși, înainte de a-l introduce ca titular, Steffen vrea să vadă că Boniface revine la jocul de bază.

„Pentru mine, a fost prea ‘peste tot’. E în regulă să rămână fixat în centru. Nu a fost așa cum mi-am dorit. Nu a fost doar el, ci și mulți dintre băieți care nu și-au păstrat pozițiile. Trebuie să ne menținem pozițiile pentru a-i putea suprasolicita din nou și din nou. Este ceva ce voi aborda.”, a declarat Steffen pentru Sky.