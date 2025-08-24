Sport

Un celebru suporter al Rapidului, dat pe spate de prezentatoarea Simona Țăranu: ”Nu există o persoană mai potrivită”

Simona Țăranu este una dintre cele mai în vogă prezentatoarea sportive, iar printre fanii ei se află și un celebru suporter al Rapidului.
Traian Terzian
24.08.2025 | 11:11
Un celebru suporter al Rapidului dat pe spate de prezentatoarea Simona Taranu Nu exista o persoana mai potrivita
Simona Țăranu, văzută într-un rol pe micile ecrane de un celebru suporter al Rapidului. Sursă foto: Facebook Simona Taranu

O prezență plăcută pe micile ecrane, Simona Țăranu, care într-un interviu pentru FANATIK a dezvăluit ce probleme are acasă din cauza sportului, este adulată de un suporter bine cunoscut al Rapidului.

Simona Țăranu, feblețea unui suporter al Rapidului

Renumitul actor Alexandru Bindea, care nu s-a sfiit niciodată să recunoască faptul că este un fan devotat al Rapidului, a dezvăluit că are o simpatie pentru prezentatoarea TV Simona Țăranu și și-ar dori să o vadă într-un rol renumit.

”Aș vrea să vă spun ceva despre doamna Simona Țăranu. Știu că aveți două prezentatoare (n.r. – la Digi Sport), mai e și Andreea (n.r, – Andreea Trușcă), ambele deosebite, dar am o slăbiciune pentru Simona și vă spun și de ce.

Mie îmi place foarte mult piesa ‘Steaua fără nume’, a lui Mihail Sebastian. Eu, dacă aș regiza această piesă, aș distribui-o în rolul Mona pe Simona Țăranu. Jur! Nu există o persoană mai potrivită pentru acest rol.

Să mă ierte colegele mele actrițe, să mă ierte, dar Simona Țăranu are prezență, tot ce trebuie pentru a îndeplini acest rol. Ochiul de regizor vede aceste detalii”, a declarat Bindea, la emisiunea Digi Sport Matinal.

Boala autoimună care i-a schimbat viața

Simona Țăranu, prezentatoarea știrilor sportive la Digi Sport, a vorbit într-un interviu acordat pentru FANATIK despre boala autoimună cu care se luptă în fiecare zi și a explicat cum reușește să treacă peste această problemă delicată.

”Am învățat să trăiesc cu această afecțiune. Poate fi ținută din frâu dacă ești responsabil și nu sari peste tratament. Acum prioritizez mai mult nevoile mele. Îmi ascult organismul și îi ofer pauză și momente de liniște, chiar și într-o perioadă mai aglomerată.

Momentele de liniște sunt foarte importante deși sunt o persoană activă și îmi place să ies din zona de confort. Sunt perioade în care o țin sub control cu tratament medicamentos, dar odihna, liniștea și desprinderea de cotidian ajută enorm”, a spus frumoasa știristă.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
