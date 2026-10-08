Un celebru tiktoker din România a lansat un mesaj dur la adresa AJF Cluj: „Vreți sclavi! Nu v-ar fi rușine?”. De la ce a pornit totul

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Un celebru tiktoker român a reacționat dur la un anunț de angajare din partea Asociației Județene de Fotbal Cluj. Ivan Anișoreac a lansat un mesaj vehement la adresa instituției după o postare făcută cu scop de recrutare în rândul tinerilor.

Ivan Anișoreac, celebrul tiktoker, mesaj vehement la adresa AJF Cluj

Actual fitness instructor, el este legitimat și la ACS Recolta Săliştea de Sus (Liga a IV-a Maramureș). Ivan Anișoreac, pe numele real Ioan Anișoreac, are aproape 600.000 de urmăritori pe contul personal de pe , fiind o voce importantă pe platformă când vine vorba de conținut sportiv. Atmosfera din Cluj se aprinde nu doar grație , ci și după ce Ivan a condamnat recent AJF Cluj după ce a văzut un anunț al acestora de recrutare pentru crearea de conținut în social media, acuzându-i că nu sunt dispuși să plătească pentru întreaga muncă depusă. Ivan a expus argumente din experiența personală care contrazic oferta propusă de AJF Cluj.

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„Efectiv, celor de la AJF Cluj ar trebui să le fie rușine, și… ăsta-i primul cuvânt: ar trebui să vă fie rușine. AJF Cluj vine cu o postare: «Te vrem în echipa AJF Cluj. Căutăm voluntar content & social media». Doar că nu orice voluntar: foto-video de la meciuri și evenimente, postări reels pentru stories, pentru Facebook și Instagram, administrarea site-ului AJF Cluj, idei creative pentru promovarea fotbalului clujean. Adică voluntar: vine și muncește pe gratis. AJF Cluj vrea un sclav care să vină să muncească pe gratis, doar din dragoste și pasiune pentru fotbal. Și unde să te dezvolți tu cel mai bine decât la AJF Cluj, că este o entitate enormă, doar că nu vor să dea un bănuț, să plătească oamenii cum trebuie.

Și hai să nu zicem că AJF Cluj are… Orice AJF are bani, de la Federație, din sponsorizări și așa mai departe. Aveți bani și voi vreți să faceți toată lumea… să facă cineva chestiile astea moca. „Dacă stai să te gândești, tot ce cereți voi aici nu-i o chestie de o oră-două pe zi, să mergi la meciuri, să faci content pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe, să administrezi un site, să vii cu idei creative. Este o treabă pe care… care îți consumă 8 ore de lucru, adică sclav. Tu îți lași jobul tău, oriunde, nu are importanță jobul tău, și tu vii să faci chestiile astea moca, doar din pasiune. Bă, nu v-ar fi rușine? Nu ați avea un pic de obraz?”, a fost discursul vehement al lui Ivan Anișoreac.

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Răspunsul tiktoker-ului după ce un internaut l-a contrazis

Un internaut i-a lăsat un comentariu la primul videoclip, spunându-i că această oportunitate poate însemna foarte mult pentru un tânăr pasionat, mai ales dacă este și student și își dorește să activeze în acest domeniu și pe viitor. Ivan Anișoreac a venit cu un nou video în care a oferit un răspuns amplu, subliniind din nou importanța remunerației pentru efortul depus, dar mai ales în contextul traiului scump din prezent în România.

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„Asta nu mai e voluntariat, asta e bătaie de joc pe munca omului. Să ceri unui puști pasionat să alerge prin tot județul, prin noroi și ploaie la meciurile de Liga a IV-a și a V-a, să filmeze, să facă montaje, să stea pe telefon, să posteze, să administreze site-ul, dar ghici ce: pe gratis! Păi ăla nu e voluntar, e angajat cu normă întreagă, doar că… doar că fără salariu. Ăsta e un job complet de agenție media mascat sub frumoasa etichetă «Fii parte din povestea noastră».

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Așa că, dragi conducători de la AJF Cluj, dacă vreți profesionalism, puneți mâna și plătiți profesioniști, că sume învârtiți: sute de mii de lei pe an și aveți numai doi angajați. Că da, pasiunea-i mare, dar chiria în Cluj e scumpă. Și benzina costă, echipamentul costă și nu se plătesc cu like-uri sau cu bătăi din umeri: «Da, ai făcut o treabă bună». Nu e ok să ceri muncă pe gratis când rulezi bani publici și privați în fotbalul județean!”, a mai spus Ivan.

Replying to @Fotbalescu

Ivan Anișoreac și-a părăsit familia pentru fotbal la doar 11 ani

Legătura acestuia cu fotbalul pleacă încă din copilărie. Ivan Anișoreac a povestit recent cum a fugit de acasă pentru a juca fotbal și cât de greu i-a fost în parcursul avut până când a decis să se retragă definitiv. „Am plecat de mic copil, de la 11 ani de acasă. Am plecat să joc fotbal. Am fost la 125 de km de casă. Nu pot să zic că a fost bună, la 11 ani plecând de lângă părinți ai tot felul de greutăți. Ba erau bătăi la școală sau neajunsuri, dar în mare parte m-a dezvoltat și sunt persoana care sunt astăzi. Deci per total a fost bună.

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A fost destul de greu la fotbal. Nu le poți spune în fiecare seară ce te doare sau ce îți lipsește. Fiind la fotbal voiam să rămân acolo, nu să mă cheme mama sau tata acasă dacă nu-mi place. Înduram greutățile, răbdând, ținându-le în mine. Pe partea emoțională a fost destul de greu. Pe celelalte părți relativ ușoară. M-am lăsat la 21 de ani. Pot să închei aici povestea? (n.r. – râde). A fost frumos, m-a dezvoltat ca și persoană. Din cauza unei accidentări… la 21 de ani m-am lăsat. Prima oară am început la Xela, o academie din Baia Mare. După aceea la Municipal Baia Mare. Am debutat la seniori la Sighetu Marmației în Liga a 3-a, apoi la Recea, iar apoi la Șoncuta. M-am întors la Baia Mare după care mi-am terminat cariera la Satu Mare!”, povestea creatorul de conținut pentru .