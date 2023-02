Un chiriaș din Cluj a fost obligat să plătească o sumă de bani pentru înmormântarea unei vecine. Ce scrie pe factura de la întreținere

Bărbatul a rămas surprins să vadă pe factura de utilități a Asociației de locatari o secțiune denumită ”ajutor pentru înmormântare”. Deși se mutase în acel bloc de 4 luni și nu-și cunoștea vecinii, a trebuit să plătească acest ”ajutor”.

Un chiriaș din Cluj a fost obligat să plătească ajutor de înmormântare

vecinei de la apartamentul 45. Nu a fost deranjat de faptul că a trebuit să plătească acea sumă, însă a fost deranjat că nimeni nu l-a întrebat dacă dorește să contribuie, sau nu, la ajutorul de înmormântare.

ADVERTISEMENT

”Bună. Voiam să vă întreb și pe voi deoarece nu am mai auzit de asta și poate am trăit eu sub bananier. Vi se pare normal ca eu chiriaș de 4 luni (irelevant și dacă eram de 4 ani sau de 2 zile numa) să cotizez prin factura blocului înmormântarea cuiva de la 2 scări distanță?

Mi-a venit azi factura și m-am trezit în ultimul rand cu o ceva nou de m-a lăsat mască. Vă las poza mai jos. Țin să menționez ca nu am fost întrebați sau ceva. Ne-am trezit numa cu acest adaos în factură. Nu e vorba de bani, ca nu-i mult, e vorba ca nu e ok sa adaugi in facturi la oameni cotizatii la înmormântarea de la o vecină cu 2 scări distanță.

ADVERTISEMENT

Chiar sunt curios ce părere aveti despre aceasta chestie. Și da, ați ghicit, întâmplarea e în Cluj, unde altundeva oricum? Orașul tuturor posibilităților”, a transmis tânărul pe un grup de Facebook unde a atașat și ”dovada”, hârtia primită de la administrator.

a crescut considerabil. ”Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 6.095 lei, cât a fost în anul 2022, la 6.789 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului.

ADVERTISEMENT

În cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului, valoarea ajutorului de deces este de 3.395 lei, comparativ cu 3.048 lei, în anul 2022”, transmiteau reprezentanții Casei Județene de Pensii Olt.

Pentru a beneficia de acest ajutor familia îndurerată trebuie să completeze o cerere, cu specificația că acest ajutor se poate acorda pentru o singură persoană. Sunt îndreptățiți să ceară acest ajutor soții, soțiile, copiii sau părinții decedatului. De asemenea, poate face acest lucru orice persoană care dovedește că a suportat cheltuielile de deces.

ADVERTISEMENT

Cererea pentru ajutor se depune la Casa Județeană de Pensii alături de un certificat de deces (original și copie), un act de identitate al solicitantului (original și copie), precum și acte de stare civilă ale solicitantului, care să arate clar gradul de rudenie cu decedatul, plus dovada în original și copie a suportării cheltuielilor de deces.