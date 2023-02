Un ciclon arctic care apare ”o dată într-o generație” va lovi SUA. Meteorologii anunță temperaturi de -45 de grade

O furtună despre care specialiștii spun că are loc extrem de rar va afecta în următoarele zile zone extinse din SUA.

. Cele mai afectate zone au fost Buffalo și New York. Aici, peste 60 de oameni și-au pierdut viața din cauza zăpezilor și a gerului.

De vineri, mai multe zone din SUA vor fi lovite de noi fenomene extreme ale vremii. Meteorologii avertizează că vremea rece ar putea aduce temperaturi minime record în New York, New Jersey și New England.

Conform Serviciului Național de Meteorologie (NWS) un front de aer arctic va aduce vânturi reci de până la -45 de grade Celsius în părți din nordul New England. De sâmbătă, aerul rece s-ar putea întinde din nordul statului Pennsylvania până în Maine, notează .

An Arctic cold front will push into the forecast area late this evening into the the first part of tonight. This front will bring the threat of snow squalls across the north around midnight with some squalls pushing south of the mountains in NH between 1 AM and 4 AM.

