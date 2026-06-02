Un club de Serie A, pe urmele lui Andrei Borza! Giovanni Becali, contactat pentru transfer: “Se interesează de el!”

Rapid se pregătește de sezonul următor și poate primi o infuzie importantă de bani în urma vânzării lui Andrei Borza. Tânărul jucător român este principalul produs de export al giuleștenilor, iar Giovanni Becali tocmai a dezvăluit numele clubului din Serie A care l-ar putea transfera în vara acestui an.

Cu , Andrei Borza poate aduce bani importanți în conturile Rapidului dacă va fi transferat. Tânărul jucător a atras atenția mai multor cluburi din străinătate până acum. Giovanni Becali a dezvăluit că a fost contactat personal de către directorul sportiv al celor de la Lecce, formația care s-a salvat pe final de sezon de la retrogradarea în Serie B. „Sper să îl vindem pe Borza. Am primit un mesaj de la directorul sportiv al lui Lecce.

Zice: ‘Dragă Giovanni, spune-i și lui Victor. Vreau să celebrez cu voi faptul că m-am salvat. Sunteți prietenii mei. A fost o luptă grea, dar acum vreau să mă odihnesc. Când voi reveni, vreau să dau totul, să mor pe teren’. El mi-a dat mesajul acesta că îl interesează să ia jucători. I-am răspuns că îi mulțumim și îl felicităm și eu și fratele meu. I-am spus că îl salut și că mă poate chema când vrea, dacă cumva e vreun jucător interesant din partea mea”, a spus Giovanni Becali la Giovanni Show.

Rapid, dispusă să îl cedeze pe Andrei Borza

Andrei Borza joacă la Rapid din vara anului 2023, după transferul de la Farul Constanța, cu care fusese campion al României în sezonul precedent. Tânărul fundaș lateral stânga poate părăsi Giuleștiul în această vară,

„Dacă va exista ofertă pentru Borza şi toată lumea ştie care e situaţia lui, da, există posibilităţi să plece. O să vedem!”, spunea Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA la începutul lunii mai. Andrei Borza mai are contract cu Rapid până la 30 iunie 2028.

