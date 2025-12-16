Un club de tradiție din România, aproape de faliment: “Nu a mai dat niciun ban!”. De cât timp sunt neplătiți jucătorii

ADVERTISEMENT

Ceahlăul Piatra Neamț, locul 15 în Liga 2, se confruntă cu grave probleme financiare. Clubul, aflat în insolvență, nu și-a mai plătit jucătorii de patru luni, iar falimentul pare tot mai aproape. Omul de afaceri Anton Măzărianu nu a mai investit la echipă din toamnă, iar autoritățile locale nu s-au implicat.

Anunțul sumbru făcut de directorul sportiv al Ceahlăului

Dată fiind situația, unii fotbaliști au refuzat să se antreneze într-o zi, iar , antrenorul echipei, nu a avut nicio putere. Daniel Mahu Moisii, directorul sportiv al clubului, a admis că situația este critică. Speră, însă, ca, în 2026, să găsească susținerea necesară.

„Situația nu este cea pe care ne-am dorit-o. Din păcate, traversăm o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar. Și în condițiile actuale financiare, singurul obiectiv nu poate fi decât menținerea în Liga 2. Am tot sperat la un ajutor din partea municipalității, dar acest ajutor nu a venit. Sperăm ca în anul 2026 să găsim susținerea necesară.

Ca o mică rază de lumină, va fi o firmă din județ care se va alătura proiectului nostru, dar momentan nu știm care va fi finanțarea exactă. Nu suntem într-o situație foarte bună”, a spus oficialul Ceahlăului.

Ce restanțe sunt la Ceahlăul Piatra Neamț

Principalul finanțator Anton Măzărianu și-a retras sprijinul financiar, iar jucătorii riscă să nu aibă niciun ban de sărbători. La club, sunt .

“Domnul Măzărianu ne-a oferit salariul pe luna octombrie, dar de atunci nu a mai dat niciun ban. Căutăm soluții să le dăm banii jucători, să plece cât de cât ok înainte de sărbători. Avem și noi destule probleme. Sunt jucători care au trei salarii la masa credală și ar veni al patrulea pentru ei. Sunt unii care au venit mai târziu și au de primit mai puțini bani. Dar sunt restanțe între trei și patru salarii.

Da, situația este critică, pentru că nu avem nicio resursă financiară, nicio garanție că vor veni bani de undeva”, a mai spus Daniel Mahu Moisii, pentru .

Ce se întâmplă cu jucătorii

În continuare, directorul sportiv al Ceahlăului a confirmat că există riscul ca, în ianuarie, mai mulți jucători să nu se prezinte la reunire dacă problemele financiare nu se vor rezolva.

„E foarte greu să-i mai ținem pe jucători. Este o misiune foarte grea. Noi încercăm, facem tot posibilul. Căutăm soluții și din altă parte. Vom vedea dacă vor mai veni. Sperăm să găsim soluții, altfel va fi destul de greu să-i mai ținem.

Da, există și acest risc ca mulți dintre ei să nu mai vină, dacă nu primesc banii, deși au și ei un contract, nu pot pleca așa. Nu e plăcut să vii la serviciu câteva luni și să nu-ți primești banii. Toți au familii, au chirii, au cheltuieli. Aș vrea să cred că prin venirea unei firme anul viitor lucrurile se vor îmbunătăți și vor mai apărea și alți parteneri. Aș vrea să mă gândesc că nu este acest risc al falimentului.

Au fost jucători care nu au vrut să se antreneze într-o zi. Au fost discuții, dar împreună cu domnul Pustai, cu președintele Angelo Alistar și cu staff-ul am spus că este spre binele lor să se pregătească, că nu îi ajută cu nimic dacă refuză să se antreneze”, a adăugat Daniel Mahu Moisii.