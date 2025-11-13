Sport

Un club de tradiție din România s-a despărțit de antrenorul principal. Cine preia echipa

Un club de tradiție din România a anunțat despărțirea de antrenorul principal după rezultatul dezastruos înregistrat în ultima etapă de campionat. Cine va prelua echipa după plecarea acestuia.
Bogdan Mariș
13.11.2025 | 20:10
Un club de traditie din Romania sa despartit de antrenorul principal Cine preia echipa
ULTIMA ORĂ
Tony da Silva s-a despărțit de Politehnica Iași. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Tony da Silva nu mai este antrenorul principal al celor de la Politehnica Iași, după eșecul dur suferit de gruparea moldavă în etapa a 13-a din Liga 2, 0-4 pe terenul celor de la ASA Târgu Mureș. De cine va fi preluată echipa după plecarea portughezului.

UPDATE: Poli Iași a confirmat oficial despărțirea de Tony

Politehnica Iași a confirmat oficial, prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook, despărțirea de antrenorul portughez Tony da Silva. „Contractul dintre Politehnica Iași și antrenorul Tony da Silva s-a încheiat, pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes!”, a transmis gruparea din Liga 2.

ADVERTISEMENT

Tony da Silva, out de la Poli Iași. Cine va prelua echipa

Conducerea Politehnicii Iași a ajuns la un acord cu antrenorul portughez Tony da Silva pentru rezilierea contractului. „În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Tony, am ajuns la un acord și vom rezilia contractul pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru Politehnica Iași și îi urăm mult succes”, a declarat managerul executiv al clubului, Florin Briaur, pentru liga2.prosport.ro.

Conform sursei menționate, echipa va fi condusă în următoarea perioadă de secunzii antrenorului portughez, foarte probabil sub atenta supraveghere a fostului mare internațional Tibor Selymes, care ocupă momentan rolul de director al Academiei la gruparea din Copou. De asemenea, oficialii ieșeni au anunțat că vor demara discuții pentru a găsi un nou antrenor principal, iar principalul favorit este Marius Croitoru.

ADVERTISEMENT
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Digi24.ro
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli

Ce rezultate a avut Tony da Silva la Poli Iași

Tony da Silva a revenit la Poli Iași la începutul acestui sezon, după ce mai condusese echipa timp de câteva luni și în Superligă, în perioada aprilie – septembrie 2024. Retrogradată în divizia secundă în vară, după ce a fost învinsă la baraj de surpriza Metaloglobus București, gruparea ieșeană își propunea să revină în prima ligă.

ADVERTISEMENT
Italienii au făcut anunțul:
Digisport.ro
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"

Până în acest moment însă, echipa are un bilanț de 6 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri în campionat, fiind eliminată și din Cupa României Betano, unde a cedat cu 1-2 contra Petrolului în play-off. Cu 21 de puncte, Poli Iași ocupă locul 10 în clasamentul ligii secunde, la patru lungimi distanță de zona play-off-ului, însă eșecul dur suferit la Târgu Mureș în etapa a 13-a, 0-4, i-a fost „fatal” lui Tony.

Ce a declarat Marius Croitoru despre revenirea pe banca tehnică

Principalul favorit al celor din conducerea Politehnicii pentru a-l înlocui pe Tony este Marius Croitoru. În septembrie, tehnicianul a vorbit despre revenirea pe bancă în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Mai am maximum o lună și termin cu totul, dacă cineva are nevoie, e clar că voi răspunde pozitiv.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc din tot sufletul să revin, e clar că mi-e dor, dar toate la timpul lor”, afirma la acel moment fostul mijlocaș. Marius Croitoru și-a început cariera de antrenor principal în 2019, la FC Botoșani, unde a activat până în 2022. Acesta s-a mai aflat pe banca lui FC U Craiova (iunie – octombrie 2022 și mai – octombrie 2024), FC Argeș (octombrie 2022 – martie 2023) și din nou FC Botoșani (iunie – august 2023).

Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1, în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial....
Fanatik
Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1, în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial. Gol anulat în minutul 90+6. Olăroiu, la un pas de calificare
Cum arată și unde a fost realizat primul mural dedicat echipei naționale a...
Fanatik
Cum arată și unde a fost realizat primul mural dedicat echipei naționale a României! FRF, surpriză pentru jucători înaintea meciului cu Bosnia. Foto și video
Mirel Rădoi are interzis în SuperLiga după despărțirea de U Craiova! Dezvăluirile lui...
Fanatik
Mirel Rădoi are interzis în SuperLiga după despărțirea de U Craiova! Dezvăluirile lui Mihai Rotaru: „Toate porțile sunt închise”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
PANICĂ la CFR Cluj! Clubul ar putea fi exclus din Europa: un jucător...
iamsport.ro
PANICĂ la CFR Cluj! Clubul ar putea fi exclus din Europa: un jucător a depus memoriu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!