Un club de tradiție din România s-a despărțit de antrenorul principal. Cine preia echipa

Tony da Silva nu mai este antrenorul principal al celor de la Politehnica Iași, după eșecul dur suferit de gruparea moldavă în etapa a 13-a din Liga 2, 0-4 pe terenul celor de la ASA Târgu Mureș. De cine va fi preluată echipa după plecarea portughezului.

Politehnica Iași a confirmat oficial, prin intermediul unei postări pe pagina oficială de , despărțirea de antrenorul portughez Tony da Silva. „Contractul dintre Politehnica Iași și antrenorul Tony da Silva s-a încheiat, pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes!”, a transmis gruparea din Liga 2.

Tony da Silva, out de la Poli Iași. Cine va prelua echipa

Conducerea Politehnicii Iași a ajuns la un acord cu antrenorul portughez Tony da Silva pentru rezilierea contractului. „În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Tony, am ajuns la un acord și vom rezilia contractul pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru Politehnica Iași și îi urăm mult succes”, a declarat managerul executiv al clubului, Florin Briaur, pentru .

Conform sursei menționate, echipa va fi condusă în următoarea perioadă de secunzii antrenorului portughez, foarte probabil sub atenta supraveghere a fostului mare internațional Tibor Selymes, care ocupă momentan rolul de director al Academiei la gruparea din Copou. De asemenea, oficialii ieșeni au anunțat că vor demara discuții pentru a găsi un nou antrenor principal, iar principalul favorit este Marius Croitoru.

Ce rezultate a avut Tony da Silva la Poli Iași

Tony da Silva a revenit la Poli Iași la începutul acestui sezon, după ce mai condusese echipa timp de câteva luni și în Superligă, în perioada aprilie – septembrie 2024. Retrogradată în divizia secundă în vară, după ce a fost învinsă la baraj de surpriza Metaloglobus București, gruparea ieșeană își propunea să revină în prima ligă.

Până în acest moment însă, echipa are un bilanț de 6 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri în campionat, fiind eliminată și din Cupa României Betano, unde a cedat cu 1-2 contra Petrolului în play-off. Cu 21 de puncte, Poli Iași ocupă locul 10 în clasamentul ligii secunde, la patru lungimi distanță de zona play-off-ului, însă , i-a fost „fatal” lui Tony.

Ce a declarat Marius Croitoru despre revenirea pe banca tehnică

Principalul favorit al celor din conducerea Politehnicii pentru a-l înlocui pe Tony este Marius Croitoru. În septembrie, . „Mai am maximum o lună și termin cu totul, dacă cineva are nevoie, e clar că voi răspunde pozitiv.

Îmi doresc din tot sufletul să revin, e clar că mi-e dor, dar toate la timpul lor”, afirma la acel moment fostul mijlocaș. Marius Croitoru și-a început cariera de antrenor principal în 2019, la FC Botoșani, unde a activat până în 2022. Acesta s-a mai aflat pe banca lui FC U Craiova (iunie – octombrie 2022 și mai – octombrie 2024), FC Argeș (octombrie 2022 – martie 2023) și din nou FC Botoșani (iunie – august 2023).