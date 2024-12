Un club care evoluează în ligile inferioare a fost jefuit înainte de Crăciun. Conducerea echipei pregătise câteva cadouri pentru juniori, însă acestea au fost furate de hoți.

Un club din Franța a fost jefuit înainte de Crăciun. Hoții au furat cadourile copiilor

Miercuri, 18 decembrie, FC Belves, club de fotbal din Franța, a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a conducerea echipei a observat dispariția cadourilor de Crăciun destinate copiilor legitimați gruparea din ligile inferioare ale țării din Hexagon.

O parte din oficialii celor de la au descoperit faptul că sediul echipei a fost spart de infractori. Hoții au luat televizoare, băuturi, dar și cadourile a celor aproximativ 20 de juniori.

pregătise un eveniment de Crăciun, acolo unde tinerii jucători urmau să fie chemați pentru a primi cadourile. Sub brad, fiecare copil avea tricouri și treninguri inscripționate, plătite de sponsorii celor de la FC Belves.

Potrivit , președintele clubului, Cornelia Simon, a mers la radioul local, unde a făcut un apel disperat către hoți: “Îi rugăm pe spărgători: aduceţi înapoi cadourile! Doare foarte tare, trebuia să dăm cadourile copiilor miercuri, dar vor fi nişte copii care nu îşi vor putea primi cadourile”.

În urma acestui moment, conducerea clubului FC Belves a decis că va achiziționa din echipamentul copiilor din bugetul, mic, al clubului. Astfel încât să se poată ține de promisiune față de juniori în perioada Crăciunului.

