Un club din La Liga, ofertă pentru titularul Rapidului: „Au cerut prea mulți bani”

Alexandru Pașcanu (26 de ani) a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK cum a ratat șansa de a evolua în La Liga. Pașcanu a fost invitatul lui Robert Niță la emisiunea ”Suflet de rapidist”.

Alexandru Pașcanu putea să ajungă în La Liga

a fost dorit de Rayo Vallecano în perioada în care era legitimat la Ponferradina. Stoperul alb-vișiniilor a explicat că fosta sa echipă a solicitat către formația la care evoluează Andrei Rațiu o sumă mult prea mare de transfer.

Alexandru Pașcanu a transmis că a putut să treacă peste cea mai mare decepție din cariera sa. El a afirmat că fotbaliștii trebuie să își asume că pot să rateze oportunități din cauza cluburilor cu care se află sub contract.

”Am avut oferte din La Liga. S-au întâmplat niște chestii de la echipă. Nu au vrut să mă lase, au cerut prea mulți bani. Am rămas acolo încă un sezon. Nu am ce să regret. Eu nu mai puteam să fac nimic în momentul acela.

Depindea strict de club. Am fost dorit de Rayo Vallecano. Pentru un jucător nu este ușor, mai ales când ai oportunitatea vieții să te duci să joci într-un campionat în care îți dorești.

Cu toate acestea, eu consider că am făcut un sezon foarte bun pe plan personal. Au fost mulți jucători noi care nu s-au legat. După aceea a fost demiterea antrenorului și am retrogradat. De acolo am plecat împrumut la Sporting (n.r.- Gijon) și mai încolo am ajuns la Rapid.

Pașcanu: ”Până la urmă suntem jucători profesioniști și trebuie să trecem peste”

Din punctul meu de vedere între Ponferradina și Rayo Vallecano nu erau foarte mari diferențe pe plan financiar. Deși Ponferradina nu avea posibilități foarte mari din punct de vedere financiar.

Rayo nu îmi oferise un contract mult mai mare. Eu i-am zis atunci impresarului. Nu mă interesează ce bani îmi dau. Eu voiam să fac pasul în La Liga și de acolo să îmi continui cariera.

Până la urmă suntem jucători profesioniști și trebuie să trecem peste. Clubul este cel care decide ce o se întâmple cu tine. Tu când semnezi contractul acela trebuie să îți asumi că și dacă joci bine, și îți vine ofertă, trebuie să continui la clubul tău în situația aceasta”, a declarat Alexandru Pașcanu, în exclusivitate pentru FANATIK, la .