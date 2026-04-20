Lovitură teribilă în lupta pentru evitarea retrogradării! Clubul care nu a primit licența pentru sezonul viitor. Prima reacție oficială

Prima parte a procesului de obținere a licenței pentru sezonul viitor al SuperLigii s-a încheiat, iar un club aflat în play-out nu a trecut acest hop. Care este motivul acestei decizii și ce urmează să se întâmple mai departe.

Probleme cu licența pentru un club din SuperLiga

Unirea Slobozia se zbate din greu să evite retrogradarea, dar nici dacă va reuși acest lucru nu este sigură ca va putea juca în sezonul viitor al SuperLigii. Și asta deoarece, formația pregătită de Claudiu Niculescu nu a obținut în primă fază licența.

Ialomițenii nu au îndeplinit punctajul minim din cauza unor deficiențe la nivelul academiei de copii și juniori. Din informațiile obținute de FANATIK, conducătorii grupării din Slobozia au făcut deja apel, iar o decizie finală urmează să fie luată în zilele următoare.

Cu patru etape înainte de finalul play-out-ului, Unirea Slobozia se află pe penultimul loc al clasamentului, care duce la retrogradarea directă. Ialomițenii au 19 puncte, la fel ca FC Hermannstadt, echipă aflată pe poziție de baraj.

Reacția conducerii de la Unirea Slobozia

Contactat de FANATIK pentru un punct de vedere, președintele Unirii Slobozia a oferit un răspuns evaziv, fără a comenta concret asupra problemelor de licențiere: „Până nu se termină procesul de licențiere nu pot să comentez în niciun fel. La jumătatea lunii mai se va finaliza cu licențierea”, a declarat Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rapid și FC Argeș, probleme cu licența UEFA

Dacă Unirea Slobozia nu a îndeplinit condițiile pentru primirea licenței de SuperLiga, Rapid și FC Argeș, formații aflate în play-off și care luptă pentru locurile de cupe europene, .

S-au găsit anumite neconcordanțe în rapoartele financiare, dar cele două cluburi au timp să pună la punct întreaga documentație până la 29 aprilie, atunci când se va încheia procesul de licențiere pentru competițiile europene.

Victor Angelescu a explicat în exclusivitate pentru FANATIK care sunt problemele giuleștenilor și și Rapid va putea juca în cupele europene dacă va obține acest drept prin performanța sportivă.

”Este o neconcordanță financiară. Nu suntem în niciun pericol. Luni vor ajunge actele care mai trebuie la comisia de licențiere de la FRF și o să fim în regulă. Să stea fanii liniștiți. Nu se pune problema ca Rapidul să nu ia licența de Europa. Nu există nicio emoție.

Nu am luat încă licența pentru că am plătit mai mult decât trebuia. Am plătit niște sume în plus pentru trei jucători, bonusuri de performanță. Suntem în culpă pentru că am plătit în plus față de ce trebuia.

Când am trimis actele a apărut această neconcordanță financiară. Cei de la FRF ne-au spus: ‘Am înțeles că ați plătit în plus, dar nu ați trimis actele’. Am discutat cu cei de la FRF. Luni încărcăm toate actele, documentele și anexele care demonstrează că totul e plătit și totul va reveni la normal și vom lua licența”, a declarat Angelescu.

Neluțu Varga, efort financiar pentru ca CFR Cluj să poată juca în Europa

Un alt club care s-a confruntat cu probleme privind licența UEFA a fost CFR Cluj. FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar acest lucru îi împiedica să obțină dreptul de a juca în cupele europene.

Patronul Neluțu Varga a făcut un efort financiar important și , astfel că gruparea din Gruia a fost eligibilă pentru Europa. Omul de afaceri a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că a adus de acasă peste 1,2 milioane de euro.

”În acest moment am terminat de achitat tot ce era de achitat. Actele se vor urca în sistem, pe platforma Federației și licența de Europa va fi aprobată. În ciuda tuturor celor care ne vor răul, am reușit încă o dată, ca de obicei, să aducă bani de acasă și să rezolv toate probleme clubului pentru că CFR este un club mare. O să fie iar acolo sus cum ne-am obișnuit suporterii.

Am adus de acasă peste 1,2 milioane de euro, dar nu vreau să spun suma exactă, iar zice lumea că mă laud. Am rezolvat tot, și cu Louis Munteanu și cu litigiile cu impresarii. Nu am vrut să mai fie nicio problemă, să mai fie acte adiționale și alte prelungiri pentru unele chestii”, a spus Varga.