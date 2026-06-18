Un club din Superliga așteaptă bani frumoși de la FIFA pentru un jucător care nu s-a antrenat și nu a jucat o secundă în România!

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Al treilea jucător din Superliga prezent la Campionatul Mondial a debutat miercuri, 17 iunie, la turneul final al celei mai importante competiții fotbalistice din lume. Stoperul Mohammad Abualnadi, care a fost legitimat în această lună de Corvinul Hunedoara, a fost titular la naționala Iordaniei, care a pierdut cu 1-3 în fața Austriei.

Lukic produce bani și pentru Craiova, Joao Paulo doar pentru Oțelul, nu și pentru FCSB

Anterior lui Abualnadi, care a jucat în primele 71 de minute ale duelului cu austriecii, campionatul României a fost reprezentat la Mondial de Jovo Lukic (U Cluj Napoca) și Joao Paulo (FCSB). Titular în duelul contra Canada, scor 1-1, Lukic a dat golul Bosniei, iar fotbalistul din trupa lui Gigi Becali a prins ultimul sfert de oră al surprizei uriașe reușite de Capul Verde, 0-0 cu Spania.

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Conform regulamentelor FIFA, cei trei jucători vor produce bani serioși pentru echipe de club. Pentru fiecare zi petrecută la națională, din momentul începerii pregătirilor pentru Mondial și până la eliminarea echipelor, forul mondial va plăti, dacă se va păstra grila din 2022, aproximativ 10.000 de dolari. O treime din banii de la FIFA se duc către ultima echipă la care jucătorul e legitimat. Celelalte două treimi sunt împărțite între cluburile la care fotbalistul a evoluat în ultimii doi ani.

, unde atacantul a evoluat în sezonul 2024-2025. , să lase gălățenilor banii pe care FIFA îi va plăti. Oțelul nu va încasa toată suma de pe urma fotbalistului amintit, ci o va împărți și cu Șerif Tiraspol, unde internaționalul din Capul Verde a jucat în perioada 2023-2025.

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Circa 50.000 de dolari pot să pice din cer peste Corvinul

O situație aparte este cea a lui Abualnadi (25 ani). Acesta nu a apucat nici să se antreneze, darămite să joace la Corvinul. Totuși, hunedorenii vor beneficia de bani de pe urma noii achiziții, „corbii” anunțând că acordul cu internaționalul iordanian este valabil de pe 15 iunie.

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Oficialii Corvinului nu știu clar cum va împărți FIFA banii pentru Abualnadi, care a venit de la Selangor FC, club din prima ligă din Malaysia. Hunedorenii speră însă ca forul mondial să le vireze peste 45.000 de dolari. Suma reprezintă 30 la sută din cei 140.000 de dolari pe care FIFA ar putea să îi plătească pentru cele 14 zile în care Abualnadi va evolua la Mondial ca jucător al trupei din Superliga.

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Duel cu Messi pentru jucătorul Corvinului

Iordania are ultimul meci în grupă pe 28 iunie, cu Argentina, după ce pe 23 iunie se va confrunta cu Algeria. Dacă asiaticii vor face surpriza și vor trece de grupe, câștigul Corvinului de pe urma lui Abualnadi va crește. Fotbalistul este născut în SUA, unde a jucat până în 2023.

Înainte de a trece la Selangor, Mohammad Abualnadi a evoluat în Iordania, la Al-Hussein. Ținând cont de poziția în teren a stoperului iordanian, nu este exclus ca acesta să aibă mai multe dueluri cu Messi, starul argentinian care a început fulminant turneul final, cu un hat-trick în confruntarea cu Algeria.