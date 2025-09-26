Un club din SuperLiga continuă să transfere jucători, deși nu îi poate legitima! Și-a mai adus un mijlocaș

Una dintre formațiile cu o singură înfrângere după zece etape aduce jucători, chiar dacă nu are voie să îi legitimeze, având interdicție de la FIFA până în anul 2027.

ADVERTISEMENT

UTA are un start bun de sezon în Superliga, situându-se pe locul 7, la două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Unirea Slobozia. Dacă pe plan sportiv trupa lui Adrian Mihalcea are o comportare peste așteptări, pe plan financiar problemele arădenilor se succed una după alta.

Legitimări blocate de FIFA

După ce a intrat în condordat preventiv, ultima procedură juridică înaintea insolvenței, roș-albii de pe Mureș au mai primit o lovitură. .

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, arădenii au semnat contracte în aceste zile cu doi jucători. Numai că acestea vor putea fi înregistrate la FRF doar atunci când UTA va plăti restanțele către jucătorii cu care se află în litigiu la forul internațional.

A jucat 25 de minute la fosta echipă, într-un meci amical

Mai întâi fundașul croat Marko Stolnik (29 de ani) a revenit la UTA, semnând un angajament pe doi ani, după ce în sezonul trecut a evoluat la AEL Limassol, în Cipru. Iar astăzi a fost anunțat al doilea transfer de care .

ADVERTISEMENT

„Nu știu cât de gravă este situația. La nivelul lotului nu sunt probleme”, s-a mulțumit să declare antrenorul pe marginea subiectului, accentuând faptul că jucătorii sunt cu banii la zi.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul defensiv kenyan Richard Odada (24 de ani), a venit de la Dundee United, unde a ajuns în iunie de la OFK Belgrad. La formația scoțiană, Odada a jucat doar 25 de minute într-un amical cu compatrioata St. Johnstone. Internațional al formației africane, mijlocașul a bifat o repriză la 5 septembrie în înfrângerea 1-3 cu Gambia din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Un an cu posibilitate de prelungire

„UTA confirmă semnarea contractului cu mijlocașul defensiv Richard Odada (24 de ani), internațional al Kenyei. Durata înțelegerii se întinde până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru clubul nostru pe încă un an.

ADVERTISEMENT

Născut la Nairobi, măsoară 1,90m și a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi importante din Europa și America: Red Star Belgrad (Serbia), Philadelphia Union (SUA), AaB Aalborg (Danemarca) și Dundee United (Scoția). La nivelul echipei naționale, Odada are la activ 25 de selecții pentru Kenya în preliminariile Cupei Mondiale, respectiv Cupei Africii pe Națiuni.

Îi urăm un bun venit și mult succes alături de UTA”, se arată în comunicatul oficial al clubului din Arad.