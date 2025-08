Un club din SuperLiga, pe buza falimentului: „Am avut un deficit de 1 milion de euro! Era să nu luăm licenţa”

Oțelul Galați a avut datorii uriașe și a fost la un pas să dispară din nou de pe harta fotbalului românesc. Conducerea clubului a reușit însă în ultima clipă să redreseze situația. Dezvăluirile lui Cristi Munteanu.

cum le-a trecut moldovenilor acul pe la ureche: „În martie când s-au luat licențele am fost la un vârf de ac să nu ne permitem licența pentru sezonul ăsta.

Eram cu un deficit de un milion de euro pe care nu-l primisem de la sponsorul principal. Banii ăia au atârnat ca bila de piciorul lui Papillon pentru mine și pentru club.

A trebuit să găsim soluții. Am făcut rost de bani, ne-am împrumutat, am plătit ce trebuia să plătim pentru a lua licența și am rezolvat lucrurile, dar vezi, astea se uită”.

Cristi Munteanu, felicitat de Horia Ivanovici pentru cum a reușit Oțelul Galați să se redreseze

Horia Ivanovici a fost impresionat de : „Eu cred că ai rezultate extraordinare dacă ținem cont și de contextul economic. Numai tu știi cât e de greu să faceți ce faceți”.

Oțelul e pe locul 10 în SuperLiga după primele 3 etape, în condițiile în care a schimbat lotul aproape în totalitate. Moldovenii au un egal, o înfrângere și o victorie în fața lui Dinamo.

Programul este unul destul de dificil în continuare pentru Oțelul. Etapa viitoare, gălățenii vor juca în deplasare cu Unirea Slobozia, iar apoi vor primi vizita Rapidului.

Vor scăpa de toate datoriile

În acest moldovenii, mai au datorii în valoare de peste 300.000 de euro care trebuie achite, iar Oțelul va primi în avans tranșa a doua din drepturile TV, în valoare de 500.000 de euro.