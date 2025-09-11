Un club uriaș din Europa a negociat cu Barcelona pentru Lamine Yamal! Starul fotbalului mondial putea fi transferat cu o sumă infimă

Deși are doar 18 ani, Lamine Yamal se numără în acest moment printre cei mai buni fotbaliști din lume, fiind unul dintre principalii candidați la câștigarea Balonului de Aur. În 2022, când acesta avea doar 14 ani, un club uriaș din Europa s-a interesat de transferul său, însă suma de 5 milioane de euro a fost considerată prea mare.
Bayern Munchen s-a deplasat în februarie 2022 la Barcelona pentru a negocia un posibil transfer al lui Gavi, mijlocaș care impresiona deja la prima echipă a catalanilor la vârsta de doar 17 ani. Oficialii clubului german de la acel moment, directorul sportiv Hasan Salihamidzic și directorul tehnic Marco Neppe, erau interesați însă și de un jucător din academia clubului.
Este vorba despre Lamine Yamal, care era deja văzut drept un mare talent, deși încă nu împlinise 15 ani. Conform informațiilor oferite de jurnalistul german Christian Falk, citat de Mundo Deportivo, au existat discuții despre un eventual transfer, fiind vehiculată suma de 5 milioane de euro.
Bayern a considerat că suma este mult prea mare, ținând cont de vârsta fotbalistului, însă decizia s-a dovedit a fi una extrem de neinspirată. În aprilie 2023, Xavi i-a oferit debutul la prima echipă lui Lamine Yamal, care avea în acel moment doar 15 ani, iar ascensiunea spaniolului a fost una absolut fabuloasă.
Conform site-ului de specialitate transfermarkt, Lamine Yamal este cel mai valoros jucător din lume în acest moment, cota sa fiind de 200 de milioane de euro. Recent, internaționalul spaniol s-a aflat într-o situație ingrată după meciul pe care ibericii l-au câștigat clar, scor 6-0, pe terenul Turciei.
Fotbalistul care a împlinit recent 18 ani are deja un palmares fantastic, atât la nivel de club, cât și cu echipa națională a Spaniei. Alături de Barcelona, Yamal a contribuit la două titluri în La Liga, o Cupă a Spaniei și o Supercupă, iar în tricoul echipei naționale a devenit campion european în 2024, jucând un rol esențial pe parcursul turneului final din Germania.