Un concurent de la Românii au talent, luat la rost de Dragoș Bucur: „Am avut senzația că dansezi la mișto”

Dragoș Bucur a avut o reacție acidă după numărului unui concurent de la Românii au talent. Matte-Blau Matthaus a executat un dans numit electro, însă juratul nu a fost prea încântat de prestație.

Un concurent de la Românii au talent, luat la rost de Dragoș Bucur

Matte-Blau Matthaus, în vârstă de 31 de ani, a venit cu un număr de dans. Tânărul a dansat un stil numit electro, însă nu a reușit să-i convingă pe jurați că merită un loc în etapa următoare.

„Dansez din 2010 electro și freestyle. (…) Acest stil de dans a fost inventat în anii 2000 la Paris, au fost și câteva campionate. Am participat și eu la câteva campionate.

Am venit să vă arăt cam ce visez eu la muncă în fiecare zi. Sper să nu mă audă șefa. Oricum o să mă audă, dar știe, mă și susține și apreciez foarte mult.

Electro este pasiunea mea, în 2010 am descoperit-o. Am încercat de multe ori la Românii au talent, însă de data asta am perseverat.”, a spus concurentul la Pro TV.

i-a spus tânărului că nu a fost un număr demn de Românii au talent și că nu s-a străduit foarte mult să-l perfecționeze.

„N-a fost un număr de Românii au talent, să nu te superi pe mine. Am avut senzația că dansezi la mișto la un moment dat. Este evident pentru mine că tu mai mult de o săptămână n-ai lucrau numărul ăsta. O săptămână, 10 zile.

Nu poți, n-ai acum. Vin aici oameni care muncesc toată viața. (…) Ziceai că am ieșit eu și am dansat și mă prostesc.”, a fost reacția juratului.

Andra l-a încurajat pe Matthaus să nu renunțe la visul lui și să-și încerce norocul și în sezonul următor.

„Nu mergi mai departe, dar poate în sezonul următor, dacă nu te dai bătut și demonstrezi că ai avut timp să te pregătești, o să fie bine.”, i-a transmis cântăreața.