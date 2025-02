Un concurent de la Survivor România 2025, în pericol de descalificare! Ce s-a întâmplat? “Mi-am dat seama că este ceva mai grav decât mi-am imaginat”

Șoc la Survivor România 2025, de la 21:30, la PRO TV! În ediția din această seară, telespectatorii vor afla cine va părăsi competiția din tribul Zeitelor, după ce aceștia au pierdut jocul de imunitate și au ajuns în pericol de eliminare.

Adina a câștigat imunitatea individuală, așa că va avea un cuvânt important de spus în Consiliul de Eliminare.

Alex Furman: “Am dureri atunci când fac efort, în special. Inițial am crezut că este de la foame. Nu am vrut să îmi îngrijorez colegii”

Însă, un alt moment dramatic va zgudui competiția! Titanilor riscă să fie descalificat! Anunțul vine chiar din partea lui Daniel Pavel, iar reacțiile colegilor sunt de necrezut. Care este motivul? Ce se întâmplă cu unul dintre cei mai puternici concurenți ai sezonului?

„Am dureri atunci când fac efort, în special. Inițial am crezut că este de la foame. Nu am vrut să îmi îngrijorez colegii, așa că am ales să le ascund această problemă. Dar, într-un final, mi-am dat seama că este ceva mai grav decât mi-am imaginat. Per total, vreau să cred că sunt un Survivor!” – mărturisește concurentul Alex Furman, cu emoție.

Medicii au intervenit să vadă cu ce probleme se confruntă Alex Furman și să decidă dacă va mai putea rămâne în competiție sau nu.

Cine sunt cei 20 de concurenți Survivor România 2025?

Survivor România 2025 a avut premiera pe 3 februarie, de la ora 20:30, pe PRO TV și VOYO. Cei 20 de concurenți din noul sezon Survivor România 2025 sunt Adi Coșeru, Adina Gache, Alex Furman, Alexia Preda, Bitză, Cristian Marinescu, Darius Măcinic, Diana Ursu, Diandra Mogă, Dorian Afro, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, Ina Shan, Larisa Popa, Mario Longa, Roxana Chiperi, Sebastian Coțofană, Silvia Gherasim, Uwe dai Măcinic și Vasile Petrovschi.

, după ce a pierdut la duelul cu Larisa Popa. La întoarcerea acasă, concurenta ne-a mărturisit, într-un interviu exclusiv, cum a fost experiența Survivor România 2025, pentru ea.

“Experiența Survivor a fost unul dintre momentele care m-a învățat din nou să mă bucur de tot ceea ce înseamnă ceea ce ne înconjoară. Să mă bucur de ploaie, de natură, de faptul că acolo am cunoscut și oameni minunați. A fost o experiență superbă pentru mine. Regret că nu am reușit să stau mai mult, dar mi-am învățat o lecție de viață.

Ce mi-a fost cel mai greu acolo? Mi-a fost greu să nu le cânt copiilor mei noaptea, înainte să adoarmă. Să mă bucur de prima oară când eu mănânc cocos (acasă nu mănânc nimic din ceea ce conține cocos). Survivor înseamnă emoție puternică și cred că s-a văzut din fața micului ecran asta”, a declarat Ema Kovacs.

A plecat acasă după ce Larisa Popa a câștigat duelul. Ema a ținut să o felicite pentru cum s-a descurcat la probă, având în Vedere, că până atunci, adversara ei nu a adus prea multe puncte.

“Larisa a fost foarte motivată să rămână. Eu mă bucur că ea a câștigat duelul. A fost un om care chiar dacă nu a adus puncte în joc, atât cât am stat eu în competiție, la duelul cu mine chiar a avut un joc foarte bun”, mai spunea Ema.