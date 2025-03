Un copil a ajuns în comă după ce a călcat într-un cui. ”A fost foarte greu, dureros”

Concret, băiatul de 12 ani din Mehedinți a ajuns să fie intubat timp de trei săptămâni după ce a călcat într-un cui ruginit. A ajuns cu elicopterul SMURD la Timișoara în stare foarte gravă, după ce a făcut tetanos. Putea să scape de tot acest calvar dacă s-ar fi prezentat de urgență la spital pentru a i se face o injecție imediat după incident.

Un copil a ajuns în comă după ce a călcat într-un cui

“A fost foarte greu, foarte greu, foarte dureros”, povestește mama lui Sabin. Conform , femeia nu a dat prea mare importanță momentului în care fiul său s-a înțepat într-ui cui, pentru că ”a mai fost înțepat”. S-a alarmat doar după o zi, când deja problema devenea serioasă.

“Am zis că e ok, o să-i treacă, că a mai fost înţepat. Peste noapte, copilul tot plângea, că îl doare, îl doare. Am plecat dimineaţă la spital, am chemat salvarea, ne-am dus la urgență la noi, la Județean“, povestește Ramona Ciolacu, mama copilului. O altă problemă, se pare, e că medicii nu l-au luat în serios.

“Nu l-au crezut, au zis că e un plâns aşa… Că simulează, să mă duc cu el în altă parte, la altfel de control, că nu e din cauza piciorului”, adaugă femeia. Pentru că se simțea tot mai rău, băiatul a ajuns să fie internat în secția de chirurgie la spitalul din Drobeta.

Copilul a ajuns la spital fiind transportat cu elicopterul

Medicii au înțeles târziu că acesta avea tetanos și l-au trimis cu elicopterul SMURD la Timișoara. Bacteria începuse deja să-i afecteze și alte organe. ” , a fost intubat ototraheal şi ventilat mecanic. A stat intubat aproximativ 3 săptămâni”, a declarat medicul specialist ATI Daniel Jipa.

”În urma analizelor efectuate, copilul nu avea acoperire vaccinală, având anticorpii spre zero, adică fără a fi protejat. Este un caz grav de tetanos”, a concluzionat medicul specialist în boli infecțioase, Alexandra Herlo, pentru sursa citată. Medicii spun că băiatul a scăpat ca prin miracol, pentru că de obicei când boala ajunge într-o fază avansată e aproape fatală.

Acum, după o lună în spital, Vaccinul antitetanos face parte din schema națională de imunizare și e cea mai eficientă metodă de protecție împotriva bolii, care poate fi fatală dacă nu e făcută această injecție.