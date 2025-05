Un copil a fost marele câștigător al Cupei României! Cu ce s-a ales după trofeul cucerit de CFR Cluj: „Sunt foarte fericit!”. Video

t, pe un stadion Francisc Neuman plin de energie și culoare. Însă, dincolo de spectacolul de pe teren, finalul serii a fost marcat de un moment cu totul special, un gest de suflet făcut de doi jucători ai formației din Gruia.

CFR Cluj, campioana inimilor la Arad

. Fanii ambelor echipe s-au întrecut în coregrafii spectaculoase, cântece și încurajări. Chiar dacă doar suporterii clujenilor au avut motive să sărbătorească la final, tribunele au vibrat la propriu.

Virgiliu Postolachi și Mihai Popa au reușit să transforme o seară de fotbal într-o amintire de neuitat pentru un copil aflat în tribune. Cei doi i-au oferit micuțului o pereche de ghete și o pereche de mănuși.

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu băiatul care a primit darurile speciale. Deși purta o șapcă cu sigla celor de la UTA, e greu de crezut că, după un astfel de moment, va putea ține cu altcineva decât cu CFR Cluj.

„Mă bucur mai ales că sunt portar la fotbal. Sunt foarte fericit. (N.r. Îți vin ghetele?) Încă nu. Trebuie să mai cresc puțin. Mănușile sunt de la Mihai Popa. Șapca e de la UTA”, a spus micuțul, vizibil emoționat.

Dan Petrescu: „A fost o plăcere să-i antrenez pe jucători”

„E clar că era important să câștigăm Cupa. Nu neapărat pentru mine, ci pentru club, pentru toți jucătorii care au făcut un an foarte bun. Au fost foarte mulți jucători noi, nu a fost ușor.

A fost o plăcere să-i antrenez pe jucători. Păcat că în campionat nu am reușit să obținem mai mult. Astăzi (n.r. miercuri, 14 mai) s-a văzut ce am făcut în campionat: am marcat când am vrut și imediat am luat gol. S-a creat un grup excelent. Nu i-am criticat, nici ei nu au făcut fițe, cum se întâmplă la alte echipe”, a spus antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, după finala de la Arad.

